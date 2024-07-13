"Усередині була мама": російська ракета зруйнувала будинок футболіста збірної України (відео)

Український футболіст зараз перебуває у відпустці

У суботу, 13 липня, РФ завдала удару по будинку футболіста "Аталанти" Віктора Коваленка. До речі, 28-річний футболіст не грав за національну команду на чемпіонаті Європи-2024.

Коваленко, який родом із Херсона, розповів про злочин окупантів на своїй сторінці в Instagram. Також футболіст розпочав збір коштів для українських захисників на Херсонському напрямку.

"Сьогодні ракета пі***ів потрапила в будинок, де я жив усе життя. Це був будинок моїх батьків, більше дому немає! Стрес і страх, який я пережив не передати словами тому, що там була мама. Слава богу, з нею все добре! Але с**а ми за це вам відповімо!" – написав Коваленко, прикріпивши відео з наслідками російського удару.

Весь минулий сезон Віктор провів в оренді у "Емполі". У кампанії 2023/24 український футболіст взяв участь у 17 матчах, у яких забив два голи та віддав один асист. До речі, Віктор забив найкрасивіший гол "Емполі" у сезоні. Додамо, що Серія А вкрала один гол в українця, зафіксувавши автогол. Це сталося у матчі "Емполі" — "Сассуоло".