"Робокоп": украинская спортсменка восхитила формами (фото)

Украинка находится в прекрасной физической форме

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая в прошлом сезоне взяла "серебро" на чемпионате мира-2023 в Будапеште (Венгрия) в тройном прыжке, приняла участие в весенней фотосессии. На этот раз прыгунья позировала в португальском лесу.

Соответствующие снимки Марина опубликовала в Instagram. Судя по геолокации фото, спортсменка тренируется в Монте-Горду (Португалия).

"Один день тренировки в лесу", — подписали снимки Марина.

Марина Бех-Романчук блеснула форвами во время тренировки в лесу

Менее чем за сутки собрал много лайков и десятки восторженных комментариев. Один из пользователей сравнил спортсменку с Робокопом, видимо, из-за потрясающей физической форме украинки.

"Очень красивая", "Хватит быть такой горячей", "Сильная женщина", "Красотка", "Невероятная", "Робокоп", — пишут в комментариях под снимками Бех-Романчук.

Напомним, Бех-Романчук регулярно радует свою армию подписчиков горячими снимками. За жизнью легкоатлетки следят свыше 500 тысяч пользователей. В 2023 году Марина ценой травмы выиграла медаль на этапе Мирового легкоатлетического тура категории "Gold" во Франции.