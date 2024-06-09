Украинка Магучих выиграла Евро перед Олимпиадой (видео)

Украинка продолжает собирать награды на международных соревнованиях

В воскресенье, 9 июня, на чемпионате Европы-2024 по легкой атлетике в Риме (Италия) состоялись финальные соревнования в секторе для прыжков в высоту среди женщин. Это был последний крупный турнир в легкой атлетике перед Олимпиадой-2024 в Париже.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "золото" с результатом 2,01 м. Об этом сообщает "Телеграф".

"Серебро" досталось представительнице Сербии Ангелине Топич (1,97 м). Еще одна украинка Ирина Геращенко заняла третье место (1,95 м). К слову обе представительницы Украины в квалификации преодолели норматив, показав результат 1,92 м. Отметим, никогда ранее украинки так высоко не прыгали на чемпионатах Европы (лучший результат принадлежал Магучих — 1,95 м).

Видео финала

Напомним, Магучих завоевала "серебро" на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходил в Глазго (Шотландия). Кроме того, в этом году Ярослава победила на турнире International Jump Meeting Cottbus в Германии. В межсезонье украинская легкоатлетка объявила о помолвке с сыном своего тренера.