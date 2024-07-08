Тренируется вместе с любимым:: что известно о рекордсменке в прыжках Ярославе Магучих (фото)

Украинская рекордсменка выделялась на фоне остальных еще со школьной скамьи

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, накануне установившая рекорд мира в прыжках в высоту, еще с детства выделялась среди сверстников. Она всегда была, как говорится, "на голову выше" своих сверстников.

"Телеграф" собрал самые интересные факты из жизни молодой спортсменки. Сейчас она находится на пике формы, а впереди Олимпийские игры-2024 в Париже.

Ярослава Магучих родилась в 2001-м году, но несмотря на свои полные 22 года (23 исполнится в сентябре) уже успела собрать почти полную коллекцию наград. Она — чемпионка мира и Европы, как на открытых стадионах, так и в помещении, чемпионка Европейских игр, многократный победитель этапов серии "Бриллиантовая лига", чемпионка мира и Европы среди юношей, победительница Европейского юношеского олимпийского фестиваля и юношеских Олимпийских игр, а также, чемпионка Европы среди юниоров.

В карьере Магучих не хватает только одного титула — олимпийской чемпионки. Три года назад на Играх в Токио-2020 (прошли в 2021 году из-за пандемии коронавируса) она завоевала бронзовую медаль. И сейчас, накануне Игр в Париже, Ярослава считается главным претендентом на победу.

Между тем, спортсменка выделялась еще в детстве. Как минимум, своим ростом на фоне сверстников — одноклассников в школе. Ну и спортивным талантом разумеется. А еще — отвагой. В 2017-м году спортсменка не побоялась ехать в Кению, на юниорский чемпионат мира. При этом, туда не поехали спортсмены США, Великобритании и Австралии из-за боязни терактов. Но сама Ярослава не переживала по этому поводу: "Я не боялась ехать. А вот мои родители – да. Говорили: "Куда ты едешь?! Там и опасно, и комары. Африка все-таки!" А я не переживала. Думала, чемпионат мира – это же так важно!"

В свободное от спорта время Ярослава очень любит рисовать: "Обычно животных, в основном – кошек!"

С тренером Татьяной Степановой

А в прошлом году чемпионка обручилась. "У меня уже есть кольцо! Мое сердце занято, – рассказывала в ноябре Ярослава. – Самое интересное, что о кольце я знала (смеется). До этого мы были в Америке. Он хотел, чтобы все подошло. Он сказал: "У меня есть предложение, от которого ты не имеешь права отказаться". Повел меня в ювелирный и сказал: "Выбирай". После выбора я отдала ему обручальное кольцо со словами: "Держи, я жду предложение". Все произошло, когда мы вернулись в Украину. Родители нас встретили, и мы сидели все вместе, когда произошло предложение. Его мама, кстати, является моим тренером".

Кстати, с любимым, которого зовут Назар, ее связывают и совместные тренировки, о чем она рассказывала в интервью YouTube-каналу "Бомбардир": "Да, мой любимый, он же сын тренера. Мы часто мотивируем друг друга на тренировках, но бывает и "перебор". Все-таки, находится вместе 24/7… Иногда хочется самой пойти, прогуляться. Привести мысли в порядок".

Также спортсменка занимает активную общественную позицию. После победы на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2022 года Ярослава Магучих рассказала о войне в родной стране: "Сейчас здесь тяжело быть, но соревнуясь на стадионе, я защищаю свою страну и посвящаю эту победу всем своим землякам. Перестаньте делать вид, что войны нет! Россия напала на Украину. Они бомбят города, расстреливают мирных жителей, и это наша реальность. Если вы ничего не делаете, чтобы остановить это, значит, вы поддерживаете войну".

Ярослава Магучих поддержала отстранение российских спортсменов от международных соревнований: "Я думаю, что World Athletics принял правильное решение, потому что российские спортсмены должны понимать, что войну начала Россия, и многие россияне её поддержали. Мы не должны конкурировать, когда наших людей и детей убивают российские военные, это ужасно. Они должны понять, что Россия начала войну, они были агрессорами".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Магучих выиграла чемпионат Европы перед Олимпиадой.