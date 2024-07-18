Какие виды спорта входят в Олимпийские Игры 2024: список

В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта

26 июля в Париже состоится церемония Открытия летних Олимпийских игр-2024. Соревнования продлятся до 11 августа.

Спортсмены будут соревноваться за награды в 32 видах спорта. "Телеграф" представляет полный список видов спорта, входящих в программу летней Олимпиады.

Игры-2024, в основном, будут проходить в Париже и окрестностях. Вместе с тем, футбольный турнир будет проведен в семи городах, разбросанных по всей стране. А соревнования по серфингу, даже не на материковой части Франции, а на Таити — острове Французской Полинезии в Тихом океане. Пляжи Теахупоо, где каждый год проводится один из этапов Мировой лиги серфинга (WSL), были выбраны местом проведения олимпийского турнира по этому виду спорта, который дебютировал на Олимпийских играх только в Токио-2020.

В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта:

Академическая гребля

Бадминтон

Баскетбол

Баскетбол 3×3

Бокс

Брейк-данс

Борьба

Вольная

Греко-римская

Велоспорт

BMX

BMX-фристайл

Трековые гонки

Маунтинбайк

Шоссейные гонки

Водное поло

Плавание

Прыжки в воду

Синхронное плавание

Волейбол

Пляжный волейбол

Гандбол

Гольф

Гребля на байдарках и каноэ

Прыжки на батуте

Спортивная гимнастика

Художественная гимнастика

Дзюдо

Конный спорт

Выездка

Конкур

Троеборье

Легкая атлетика

Настольный теннис

Парусный спорт

Регби-7

Серфинг

Скейтбординг

Современное пятиборье

Спортивное скалолазание

Стрельба

Пулевая

Стендовая

Стрельба из лука

Теннис

Триатлон

Тхэквондо

Тяжелая атлетика

Фехтование

Футбол

Хоккей на траве

Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28-ми основным олимпийским видам спорта, в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг. По задумке организаторов они позволят установить новый стандарт для инклюзивных, гендерно сбалансированных и ориентированных на молодежь Игр.

По сравнению с Играми Токио-2020 в программу соревнований не вошли каратэ, бейсбол и софтбол. Также в сравнении с летними Олимпийскими играми 2020 (прошли в 2021 году), в программу были добавлены несколько дисциплин, в которых будет разыграно 10 комплектов наград:

гребля на байдарках и каноэ — слалом: каяк-кросс у мужчин и у женщин;

бокс: одна весовая категория у женщин;

парусный спорт: смешанные командные соревнования в двухместных лодках-динги (класс 470); индивидуальные соревнования в кайтбординге (класс "Формула Кайт") у мужчин и у женщин;

брейкинг: дисциплина B-Boys у мужчин и дисциплина B-Girls у женщин;

скалолазание: дисциплина "скорость" у мужчин и у женщин.

Всего на играх Париж-2024 будет разыграно 329 комплектов наград. Это на 10 меньше, чем на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Ранее "Телеграф" рассказывал где можно смотреть Олимпийские игры в Украине. Первая трансляция пройдет уже 24 июля, когда состоится матч футбольного турнира Украина — Ирак.