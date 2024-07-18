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Які види спорту входять до Олімпійських Ігор 2024: список

Автор
Кирило Стадниченко Кирило Стадниченко
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Автор
Париж-2024 Новина оновлена 18 липня 2024, 15:08
Париж-2024. Фото olympics.com/en/paris-2024

У програмі Олімпійських ігор 2024 року представлено 32 види спорту

26 липня у Парижі відбудеться церемонія Відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. Змагання триватимуть до 11 серпня.

Спортсмени змагатимуться за нагороди у 32 видах спорту. "Телеграф" представляє повний перелік видів спорту, що входять до програми літньої Олімпіади.

Ігри-2024, в основному, проходитимуть у Парижі та околицях. Разом з тим, футбольний турнір буде проведено у семи містах, розкиданих по всій країні. А змагання з серфінгу навіть не на материковій частині Франції, а на Таїті — острові Французької Полінезії в Тихому океані. Пляжі Теахупоо, де щороку проводиться один із етапів Світової ліги серфінгу (WSL), було обрано місцем проведення олімпійського турніру з цього виду спорту, який дебютував на Олімпійських іграх лише у Токіо-2020.

У програмі Олімпійських ігор 2024 року представлено 32 види спорту:

  • Академічне веслування
  • Бадмінтон
  • Баскетбол
  • Баскетбол 3×3
  • Бокс
  • Брейк данс
  • Боротьба
  • Вільна
  • Греко-римська
  • Велоспорт
  • BMX
  • BMX-фрістайл
  • Трекові гонки
  • Маунтінбайк
  • Шосейні перегони
  • Водне поло
  • Плавання
  • Стрибки у воду
  • Синхронне плавання
  • Волейбол
  • Пляжний волейбол
  • Гандбол
  • Гольф
  • Веслування на байдарках і каное
  • Стрибки на батуті
  • Спортивна гімнастика
  • Художня гімнастика
  • Дзюдо
  • Кінний спорт
  • Виїздка
  • Конкур
  • Триборство
  • Легка атлетика
  • Настільний теніс
  • Вітрильний спорт
  • Регбі-7
  • Серфінг
  • Скейтбординг
  • Сучасне п’ятиборство
  • Спортивне скелелазіння
  • Стрільба
  • Кульова
  • Стендова
  • Стрільба з лука
  • Теніс
  • Тріатлон
  • Тхеквондо
  • Важка атлетика
  • Фехтування
  • Футбол
  • Хокей на траві

Для покращення програми та загальної концепції Ігор до 28 основних олімпійських видів спорту, в якості додаткових були обрані: брейк-данс, спортивне скелелазіння, скейтбординг і серфінг. За задумом організаторів, вони дозволять встановити новий стандарт для інклюзивних, гендерно збалансованих та орієнтованих на молодь Ігор.

Порівняно з Іграми Токіо-2020 у програму змагань не увійшли карате, бейсбол та софтбол. Також у порівнянні з літніми Олімпійськими іграми 2020 (пройшли 2021 року), до програми було додано кілька дисциплін, в яких буде розіграно 10 комплектів нагород:

  • веслування на байдарках і каное — слалом: каяк-крос у чоловіків та жінок;
  • бокс: одна вагова категорія у жінок;
  • вітрильний спорт: змішані командні змагання у двомісних човнах-дінгах (клас 470); індивідуальні змагання у кайтбордингу (клас "Формула Кайт") у чоловіків та жінок;
  • брейкінг: дисципліна B-Boys у чоловіків та дисципліна B-Girls у жінок;
  • скелелазіння: дисципліна "швидкість" у чоловіків та жінок.

Загалом на іграх Париж-2024 буде розіграно 329 комплектів нагород. Це на 10 менше, ніж на літніх Олімпійських іграх у Токіо-2020.

Раніше "Телеграф" розповідав , де можна дивитися Олімпійські ігри в Україні. Перша трансляція пройде вже 24 липня, коли відбудеться матч футбольного турніру Україна – Ірак.

Теги:
#Олімпіада #Види спорту #Париж-2024