Які види спорту входять до Олімпійських Ігор 2024: список

У програмі Олімпійських ігор 2024 року представлено 32 види спорту

26 липня у Парижі відбудеться церемонія Відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. Змагання триватимуть до 11 серпня.

Спортсмени змагатимуться за нагороди у 32 видах спорту. "Телеграф" представляє повний перелік видів спорту, що входять до програми літньої Олімпіади.

Ігри-2024, в основному, проходитимуть у Парижі та околицях. Разом з тим, футбольний турнір буде проведено у семи містах, розкиданих по всій країні. А змагання з серфінгу навіть не на материковій частині Франції, а на Таїті — острові Французької Полінезії в Тихому океані. Пляжі Теахупоо, де щороку проводиться один із етапів Світової ліги серфінгу (WSL), було обрано місцем проведення олімпійського турніру з цього виду спорту, який дебютував на Олімпійських іграх лише у Токіо-2020.

У програмі Олімпійських ігор 2024 року представлено 32 види спорту:

Академічне веслування

Бадмінтон

Баскетбол

Баскетбол 3×3

Бокс

Брейк данс

Боротьба

Вільна

Греко-римська

Велоспорт

BMX

BMX-фрістайл

Трекові гонки

Маунтінбайк

Шосейні перегони

Водне поло

Плавання

Стрибки у воду

Синхронне плавання

Волейбол

Пляжний волейбол

Гандбол

Гольф

Веслування на байдарках і каное

Стрибки на батуті

Спортивна гімнастика

Художня гімнастика

Дзюдо

Кінний спорт

Виїздка

Конкур

Триборство

Легка атлетика

Настільний теніс

Вітрильний спорт

Регбі-7

Серфінг

Скейтбординг

Сучасне п’ятиборство

Спортивне скелелазіння

Стрільба

Кульова

Стендова

Стрільба з лука

Теніс

Тріатлон

Тхеквондо

Важка атлетика

Фехтування

Футбол

Хокей на траві

Для покращення програми та загальної концепції Ігор до 28 основних олімпійських видів спорту, в якості додаткових були обрані: брейк-данс, спортивне скелелазіння, скейтбординг і серфінг. За задумом організаторів, вони дозволять встановити новий стандарт для інклюзивних, гендерно збалансованих та орієнтованих на молодь Ігор.

Порівняно з Іграми Токіо-2020 у програму змагань не увійшли карате, бейсбол та софтбол. Також у порівнянні з літніми Олімпійськими іграми 2020 (пройшли 2021 року), до програми було додано кілька дисциплін, в яких буде розіграно 10 комплектів нагород:

веслування на байдарках і каное — слалом: каяк-крос у чоловіків та жінок;

бокс: одна вагова категорія у жінок;

вітрильний спорт: змішані командні змагання у двомісних човнах-дінгах (клас 470); індивідуальні змагання у кайтбордингу (клас "Формула Кайт") у чоловіків та жінок;

брейкінг: дисципліна B-Boys у чоловіків та дисципліна B-Girls у жінок;

скелелазіння: дисципліна "швидкість" у чоловіків та жінок.

Загалом на іграх Париж-2024 буде розіграно 329 комплектів нагород. Це на 10 менше, ніж на літніх Олімпійських іграх у Токіо-2020.

Раніше "Телеграф" розповідав , де можна дивитися Олімпійські ігри в Україні. Перша трансляція пройде вже 24 липня, коли відбудеться матч футбольного турніру Україна – Ірак.