Які види спорту входять до Олімпійських Ігор 2024: список
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У програмі Олімпійських ігор 2024 року представлено 32 види спорту
26 липня у Парижі відбудеться церемонія Відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. Змагання триватимуть до 11 серпня.
Спортсмени змагатимуться за нагороди у 32 видах спорту. "Телеграф" представляє повний перелік видів спорту, що входять до програми літньої Олімпіади.
Ігри-2024, в основному, проходитимуть у Парижі та околицях. Разом з тим, футбольний турнір буде проведено у семи містах, розкиданих по всій країні. А змагання з серфінгу навіть не на материковій частині Франції, а на Таїті — острові Французької Полінезії в Тихому океані. Пляжі Теахупоо, де щороку проводиться один із етапів Світової ліги серфінгу (WSL), було обрано місцем проведення олімпійського турніру з цього виду спорту, який дебютував на Олімпійських іграх лише у Токіо-2020.
У програмі Олімпійських ігор 2024 року представлено 32 види спорту:
- Академічне веслування
- Бадмінтон
- Баскетбол
- Баскетбол 3×3
- Бокс
- Брейк данс
- Боротьба
- Вільна
- Греко-римська
- Велоспорт
- BMX
- BMX-фрістайл
- Трекові гонки
- Маунтінбайк
- Шосейні перегони
- Водне поло
- Плавання
- Стрибки у воду
- Синхронне плавання
- Волейбол
- Пляжний волейбол
- Гандбол
- Гольф
- Веслування на байдарках і каное
- Стрибки на батуті
- Спортивна гімнастика
- Художня гімнастика
- Дзюдо
- Кінний спорт
- Виїздка
- Конкур
- Триборство
- Легка атлетика
- Настільний теніс
- Вітрильний спорт
- Регбі-7
- Серфінг
- Скейтбординг
- Сучасне п’ятиборство
- Спортивне скелелазіння
- Стрільба
- Кульова
- Стендова
- Стрільба з лука
- Теніс
- Тріатлон
- Тхеквондо
- Важка атлетика
- Фехтування
- Футбол
- Хокей на траві
Для покращення програми та загальної концепції Ігор до 28 основних олімпійських видів спорту, в якості додаткових були обрані: брейк-данс, спортивне скелелазіння, скейтбординг і серфінг. За задумом організаторів, вони дозволять встановити новий стандарт для інклюзивних, гендерно збалансованих та орієнтованих на молодь Ігор.
Порівняно з Іграми Токіо-2020 у програму змагань не увійшли карате, бейсбол та софтбол. Також у порівнянні з літніми Олімпійськими іграми 2020 (пройшли 2021 року), до програми було додано кілька дисциплін, в яких буде розіграно 10 комплектів нагород:
- веслування на байдарках і каное — слалом: каяк-крос у чоловіків та жінок;
- бокс: одна вагова категорія у жінок;
- вітрильний спорт: змішані командні змагання у двомісних човнах-дінгах (клас 470); індивідуальні змагання у кайтбордингу (клас "Формула Кайт") у чоловіків та жінок;
- брейкінг: дисципліна B-Boys у чоловіків та дисципліна B-Girls у жінок;
- скелелазіння: дисципліна "швидкість" у чоловіків та жінок.
Загалом на іграх Париж-2024 буде розіграно 329 комплектів нагород. Це на 10 менше, ніж на літніх Олімпійських іграх у Токіо-2020.
Раніше "Телеграф" розповідав , де можна дивитися Олімпійські ігри в Україні. Перша трансляція пройде вже 24 липня, коли відбудеться матч футбольного турніру Україна – Ірак.