"Зрада" от МОК? На Олимпиаду в Париж поедут россияне, которые поддерживают Путина и войну (фото)

Спортсмены лайкают посты в соцсетях с одобрением войны и символом российских войск Z

Большинство российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2024 года в Париже, поддержали вторжение Владимира Путина в Украину. Этот факт вызвал взрыв негодования на фоне того, что более 450 украинских спортсменов погибли в результате полномасштабного нападения России.

Их товарищи по команде сталкиваются с перспективой выступать в Париже вместе с россиянами, которые поддерживают совершение насильственных преступлений против них, сообщает Daily Mail. Исследователи из правозащитного фонда Global Rights Compliance составили досье из сообщений в социальных сетях и других доказательств и заявили, что МОК "закрыл на это глаза".

Среди примеров — российская велогонщица Алена Иванченко, "лайкнувшая" несколько провоенных постов в социальных сетях. Среди белорусских спортсменов, участвующих в Олимпиаде Париж 2024 — гребец Евгений Золотой, который является младшим сержантом белорусской армии, и пловчиха Анастасия Шкурдай, которая является представителем спортивного клуба армии (СКА) вооруженных сил страны. Также по данным правозащитников, российская теннисистка Елена Веснина "лайкнула" в социальных сетях посты о военных действиях российских солдат, убивающих украинцев, и посты с изображением военного символа "Z".

Алена Иванченко

Анастасия Шкурдай

Елена Веснина

Президент Global Rights Compliance Уэйн Джордаш Кей Си, заявил: "МОК закрывает глаза на участие российских и белорусских спортсменов, которые продемонстрировали свою поддержку незаконного вторжения России в Украину". В свою очередь, юридический советник фонда Джереми Пиззи добавил: "Это приводит к тому, что украинские спортсмены вынуждены выступать на соревнованиях вместе с российскими и белорусскими спортсменами, которые поддерживают совершение насильственных преступлений против них". Они призвали МОК запретить участие всех "спортсменов, выступающих за войну".

Россия и ее союзница Беларусь были отстранены от мирового спорта после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Однако 59 спортсменов из этих двух стран были допущены к участию в соревнованиях в качестве "нейтральных". По решению руководства МОК они могут участвовать в соревнованиях, но не смогут демонстрировать флаг или цвета своей страны, а также исполнять гимн в случае завоевания медали. Из них 31 человек принял приглашение участвовать в соревнованиях, при этом 10 из 15 российских атлетов, и 7 из 16 белорусских спортсменов заявили о поддержке войны на Украине в нарушение правил нейтралитета Международного олимпийского комитета.

В свою очередь, накануне вечером МОК заявил, что не может комментировать отдельные случаи, но его независимая комиссия рассмотрела поведение всех спортсменов на соответствие со своим принципам. Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.