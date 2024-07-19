В бразильском клубе перепутали российского экс-президента и футбольного функционера

Экс-президент России Дмитрий Медведев якобы вел переговоры с бразильским "Фламенго" о переходе Клаудиньо. Об этом заявил вице-президент бразильского клуба Маркос Браз.

Функционер перепутал председателя правления "Зенита" Александра Медведева и бывшего президента, а ныне зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, сообщает пропагандистское РИА Новости. В частности, Браз отметил:

"Человек, с которым мы вели переговоры, был президентом России в течение пяти лет. Мы не будем брать игрока из клуба без истории и статуса", — заявил Браз.

Отметим, что Клаудиньо перешел в "Зенит" еще в 2021-м году. С тех пор он провел в команде 77 игр (17 голов) и не покинул российский клуб даже после полномасштабного вторжения России в Украину. Бразилец до сих пор играет в команде, которая лишена права выступать на международной арене и проводит только игры внутрироссийских турниров.

Более того, в сентябре 2022 года "Зенит" подтвердил информацию о том, что Клаудиньо хочет получить российское гражданство. 24 февраля 2023 года указом президента России российское гражданство было предоставлено двум бразильским футболистам "Зенита" Клаудиньо и Малкому.

Ранее Медведев не раз угрожал Украине и Западу применением ядерного оружия. Также он заявлял, что ответственность за западное оружие, которое применяет Украина, защищаясь от агрессии РФ, лежит не только на ней. Медведев угрожал, что "при определенных обстоятельствах ответ полетит не только в Киев.