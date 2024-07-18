В РФ заявили, что победят даже инопланетян

А инопланетяне про это знают?

Олимпийская чемпионка Сиднея-2000 по синхронному плаванию и ведущая "Матч ТВ" Ольга Васюкова заявила о непобедимости сборной России в синхронном плавании. Российские синхронистки не выступят на Олимпиаде-2024 в Париже из-за отстранения страны-агрессора во всех командных видах спорта. РФ на Играх представят всего 15 "нейтральных" спортсменов.

Соответствующий комментарий Васюковой приводит "Матч ТВ". Спортсменка считает, что сборная РФ победила бы и на Играх Вселенной.

"То, что сборная России абсолютный лидер и до сих пор продолжает быть лидером – это безоговорочный факт. Мне кажется, даже если бы у нас проводились не Олимпийские игры, а какой‑то чемпионат Вселенной и привлекали на соревнования инопланетян, сборная России все равно бы выигрывала, потому что это такой уровень недосягаемый!

Ни одна страна, ни одна команда, даже Китай, не сравнится. Россия – это же глыба, которую свергнуть просто невозможно!" – заявила Васюкова.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры в Париже в нейтральном статусе и с другими ограничениями. Однако, как оказалось, МОК таки допустил атлетов, поддерживающий армию РФ.