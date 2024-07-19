У бразильському клубі переплутали російського екс-президента та футбольного функціонера

Екс-президент Росії Дмитро Медведєв нібито вів переговори з бразильським "Фламенго" щодо переходу Клаудіньо. Про це заявив віце-президент бразильського клубу Маркос Браз.

Функціонер переплутав голову правління "Зеніту" Олександра Медведєва та колишнього президента, а нині заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва, повідомляє пропагандистське РІА Новини. Зокрема, Браз зазначив:

"Людина, з якою ми вели переговори, була президентом Росії протягом п’яти років. Ми не братимемо гравця з клубу без історії та статусу", — заявив Браз.

Зазначимо, що Клаудіньо перейшов до "Зеніту" ще 2021-го року. З того часу він провів у команді 77 ігор (17 голів) і не залишив російський клуб навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бразилець досі грає у команді, яка позбавлена права виступати на міжнародній арені та проводить лише ігри внутрішньоросійських турнірів.

Більше того, у вересні 2022 року "Зеніт" підтвердив інформацію про те, що Клаудіньо хоче отримати російське громадянство. 24 лютого 2023 року указом президента Росії російське громадянство було надано двом бразильським футболістам "Зеніту" Клаудіньо і Малкому.

Раніше Медведєв неодноразово погрожував Україні та Заходу застосуванням ядерної зброї. Також він заявляв, що відповідальність за західну зброю, яку застосовує Україна, захищаючись від агресії РФ, лежить не лише на ній. Медведєв погрожував, що "за певних обставин відповідь полетить не лише до Києва.