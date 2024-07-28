Олимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 29 июля (обновляется)

Сине-желтые поборются за медали в некоторых видах

В понедельник, 29 июля, на Олимпийских играх в Париже состоится третий соревновательный день. Украинские атлеты пока не взяли ни единой медали на Играх.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Олимпиаде в Париже 29 июля. Украинцы в этот день будут соревноваться в стрельбе, дзюдо, настольном теннисе, теннисе, маунтинбайке, гребном слаломе, боксе, фехтовании и спортивной гимнастике.

Расписание и результаты украинцев 29 июля на Олимпиаде-2024 (обновляется)

10:00. Фехтование. Личная сабля, 1/32 финала (ж) — Елена Кравацкая — Сауссен Будиаф (Алжир).

10:15. Стрельба. Пневматический пистолет 10м, квалификация, часть 1 (микст) — Виктор Банькин/Елена Костевич.

11:25. Фехтование. Личная сабля, 1/16 финала (ж) — Ольга Харлан — Сихоми Фукусима (Япония), Алина Комащук — Джон Хаён (Южная Корея).

11:00. Дзюдо. 1/16 финала, до 57кг (ж) — Дарья Билодид — Нера Тибва (Кирибати).

12:00. Прыжки в воду. Синхронная вышка 10м, финал (м) — Кирилл Болюх/Алексей Середа.

13:00. Настольный теннис. Одиночки (мужчины) — 1/32 финала Ярослав Жмуденко — Фань Чжэньдун.

13:00. Теннис. Начало 1-го запуска.

1/16 Даяна Ястремская — Камила Осорио (Колумбия) — 2 запуск

1/16 Марта Костюк — Клара Бюрель (Франция) — 2 запуск

1/16 Людмила Киченок/Надежда Киченок — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — 3 запуск

1/16 Элина Свитолина — Джессика Пегула (США) — 4 запуск

1/16 Марта Костюк/Даяна Ястремская — Магда Линетт/Алиция Росольская (Польша) — 4 запуск

15:10. Маунтинбайк. Кросс-кантри (м) — Александр Гудыма.

17:50. Бокс. Предварительный этап, 1/8 финала, свыше 92кг (м) — Дмитрий Ловчинский — Теремоана Теремоана (Австралия).

18:30. Спортивная гимнастика. Командный финал (м) — Олег Верняев, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Назар Чепурной и Радомир Стельмах.

Напомним, украинские спортсмены не сумели и близко подобраться к медалям 28 июля. В этот день разыграли 13 комплектов наград.