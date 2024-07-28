Олімпіада-2024: розклад та результати українців 29 липня (оновлюється)

Синьо-жовті поборються за медалі у деяких видах

У понеділок, 29 липня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться третій змагальний день. Українські атлети поки не взяли жодної медалі на Іграх.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Олімпіаді в Парижі 29 липня. Українці цього дня змагатимуться у стрільбі, дзюдо, настільному тенісі, тенісі, маунтінбайку, гребному слаломі, боксі, фехтуванні та спортивній гімнастиці.

Розклад та результати українців 29 липня на Олімпіаді-2024 (оновлюється)

10:00. Фехтування. Особиста шабля, 1/32 фіналу (ж) — Олена Кравацька — Сауссен Будіаф (Алжир).

10:15. Стрільба. Пневматичний пістолет 10 м, кваліфікація, частина 1 (мікст) — Віктор Банькін/Олена Костевич.

11:25. Фехтування. Особиста шабля, 1/16 фіналу (ж) – Ольга Харлан – Сіхомі Фукусіма (Японія), Аліна Комащук – Джон Хайон (Південна Корея).

11.00. Дзюдо. 1/16 фіналу, до 57 кг (ж) — Дар’я Білодід — Нера Тібва (Кірибаті).

12:00. Стрибки у воду. Синхронна вишка 10 м, фінал (ч) — Кирило Болюх/Олексій Середа.

13:00. Настільний теніс. Одиночки (чоловіки) — 1/32 фіналу Ярослав Жмуденко — Фань Чженьдун.

13:00. Теніс. Початок 1-го запуску.

1/16 Даяна Ястремська — Каміла Осоріо (Колумбія) — 2 запуск

1/16 Марта Костюк — Клара Бюрель (Франція) — 2 запуск

1/16 Людмила Кіченок/Надія Кіченок — Ван Сіньюй/Чжен Сайсай (Китай) — 3 запуск

1/16 Еліна Світоліна — Джессіка Пегула (США) — 4 запуск

1/16 Марта Костюк/Даяна Ястремська — Магда Лінетт/Аліція Росольська (Польща) — 4 запуск

15:10. Маунтінбайк. Крос-кантрі (ч) — Олександр Гудима.

17:50. Бокс. Попередній етап, 1/8 фіналу, понад 92 кг (ч) – Дмитро Ловчинський – Теремоана Теремоана (Австралія).

18:30. Спортивна гімнастика. Командний фінал (ч) — Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах.

Нагадаємо, українські спортсмени не зуміли й близько підібратися до медалей 28 липня. Цього дня на Іграх розіграли 13 комплектів нагород.