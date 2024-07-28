Победителю - тарелка! В РФ состоялся "чемпионат мира" по огуречному хрусту (видео)

В РФ импортозамещение "работает" даже на уровне Олимпийских игр

В селе Истобенск (Кировская область, РФ) 27 июля состоялся "мировой чемпионат по огуречному хрусту". Событие проходило в рамках фестиваля "Истобенский огурец" во время Олимпийских игр в Париже, куда большинство россиян не допустили.

Об этом сообщает правительство Кировской области в VK. По информации организаторов, в "чемпионате мира" приняли участие представители 13 стран: Бангладеш, Танзании, Египта, Йемена, Индии, Китая, России, Сенегала, Сирии, Судана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

"Из 40 участников отборочного тура в основной этап вышли 16. С помощью специального измерительного микрофона с индикацией в цифровом виде определялся обладатель самого громкого хруста.

Победителем стал гражданин Египта Ахмед Салах с результатом 70,9 децибел", – гласит сообщение.

Добавим, что Салах выиграл дизайнерскую коллекционную тарелку с символикой "Истобенского огурца".

Напомним, команду России не пустили на Олимпийские игры в Париже. МОК допустил на Игры лишь 15 представителей РФ, которые будут соревноваться под нейтральным флагом.