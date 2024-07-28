Париж-2024: все чемпионы и медалисты Олимпийских игр 28 июля (обновляется)

На Олимпиаде разыграют еще 13 комплектов медалей

В воскресенье, 28 июня, на Олимпийских играх в Париже состоится второй соревновательный день. К слову, украинские спортсмены не сумели завоевать медали в первый игровой день ОИ.

Начнут соревновательный день стрелки, а закончат фехтовальщики. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, 28 июня пройдут медальные соревнования в таких дисциплинах: маунтинбайк, дзюдо, стрельба из лука, скейтбординг, гребной слалом и плавание. Всего спортсмены разыграют 13 комплектов наград.

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпиаде-2024 28 июля (обновляется)

10:30 Стрельба: Финал, пневматический пистолет 10 м (мужчины)

13:00 Стрельба: Финал, пневматический пистолет 10 м (женщины)

15:10 Маунтинбайк: Женский кросс-кантри

17:00 Дзюдо: До 66кг (мужчины), до 52 кг (женщины)

17:48 Стрельба из лука: Перестрелка за бронзу (женские команды)

18:00 Скейтбординг: Женские соревнования в дисциплине "стрит"

18:11 Стрельба из лука: Перестрелка за золото (женские команды)

18:45 Гребной слалом: Байдарки-одиночки (женщины)

21:30 Плавание: Финал 400 м комплексным плаванием (мужчины)

21:40 Плавание: 100м баттерфляем (женщины)

21:50 Фехтование: Личная рапира, матч за бронзу (женщины)

22:20 Фехтование: Личная шпага, матч за бронзу (мужчины)

22:44 Плавание: 100м брассом (мужчины)

22:45 Фехтование: Личная рапира, матч за золото (женщины)

23:15 Фехтование: Личная шпага, матч за золото (мужчины)

Напомним, в первый соревновательный день на Олимпиаде-2024 спортсмены разыграли 13 комплектов медалей. Лидерство в медальном зачете захватила Австралия.