Олимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 28 июля (обновляется)

Любителям украинского спорта будет на что посмотреть на Олимпиаде 28 июля

В воскресенье, 28 июля, на Олимпийских играх в Париже состоится второй соревновательный день. Накануне украинские атлеты не сумели завоевать награды.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Олимпиаде в Париже 28 июля. Украинцы в этот день будут соревноваться в стрельбе, дзюдо, настольном теннисе, теннисе, маунтинбайке, бадминтоне и гребном слаломе.

Расписание и результаты украинцев 28 июля на Олимпиаде-2024 (обновляется)

11:00 — Дзюдо (до 66 кг, м). 1/16 финала Богдан Ядов — Кубанычбек Айбек Уулу (Кыргызстан).

12:15 — Стрельба. Пневматическая винтовка 10м, квалификация (м). Сергей Кулиш.

12:30 — Настольный теннис. 1/32 финала, одиночный разряд (ж). Маргарита Песоцкая — Ораван Парананг (Таиланд).

13:00 — Теннис. Начало 1-го запуска на теннисном олимпийском турнире.

1/32 Элина Свитолина — Моюка Учиджима (Япония) 2-й запуск

— Моюка Учиджима (Япония) 2-й запуск 1/32 Марта Костюк — Нулу Сунь (Новая Зеландия) — 3-й запуск

— Нулу Сунь (Новая Зеландия) — 3-й запуск 1/32 Ангелина Калинина — Аранча Рус (Нидерланды) — 4-й запуск

— Аранча Рус (Нидерланды) — 4-й запуск 1/32 Даяна Ястремская — Лаура Пигосси (Бразилия) — 5-й запуск

15:10 — Маунтинбайк. Кросс-кантри (ж). Яна Беломоина.

Не раньше 15:50 — Бадминтон. Одиночки (женщины). Групповой этап. Полина Бугрова — Грегория Мариска Тунджунг (Индонезия).

16:30 — Гребной слалом. Байдарки-одиночки, полуфинал (ж). Виктория Ус.

Всего 28 июля на Олимпийских играх в Париже разыграют 13 комплектов наград. К слову, 27 июля на Играх также разыграли 13 комплектов медалей. Лидерство в неофициальном рейтинге стран на Олимпиаде захватила Австралия.