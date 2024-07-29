Украинка заняла 3-е место на Играх в индивидуальной сабле

В понедельник, 29 июля, украинская саблистка Ольга Харлан провела поединок за "бронзу" на Олимпийских играх в Париже. В малом финале турнира ей противостояла представительница Южной Кореи Чой Себин.

Поединок, который проходил в Гран-Пале в сердце Парижа, завершился победой украинки со счетом 15-14. Об этом сообщает "Телеграф".

Харлан является олимпийской чемпионкой в командной сабле (Пекин-2008), серебряной призершей Игр в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. Также она выигрывала "серебро" в команде в Бразилии.

В 1/16 финала олимпийского турнира по фехтованию на саблях Ольга победила Сихоми Фукусиму (Япония), в 1/8 финала — Анну Башту (Азербайджан), а в 1/4 — Анну Мартон. (Венгрия). В полуфинале украинка уступила француженке Саре Бальцер. Добавим, что еще две украинские саблистки Алина Комащук и Елена Кравацкая не сумели преодолеть 1/16 финала на Олимпиаде-2024.

Напомним, на чемпионате мира-2023 Харлан отказалась жать руку россиянке Анне Смирновой. В итоге Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Ольгу на 60 дней, а украинская сторона подала апелляцию.

Из-за огласки в ситуацию вмешался Международный олимпийский комитет (МОК), который неожиданно пригласил Харлан на Олимпиаду-2024, из-за чего в рф началась массовая истерика. Еще через некоторое время FIE приостановила дисквалификацию Ольги, сославшись на олимпийские принципы. В итоге Харлан продолжила свои выступления уже на командном турнире, а сборная Украины заняла 4-е место.

Перед Олимпиадой в Париже МОК разрешил украинцам не жать руку россиянам на соревнованиях, где есть соответствующие правила. Это решение вызвало истерику в России.