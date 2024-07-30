"Розовый налог": производитель формы сборной Украины "наварился" на женских худи

Женское худи в два раза дороже мужского

Основатель Студии Ателье Натальи Брагиной Наталья Голяк (Брагина) раскритиковала цены на олимпийское женское худи сборной Украины от польской компании 4F. Именно в этой форме наша сборная выступает на Олимпийских играх в Париже.

Соответствующий пост Наталья опубликовала на своей странице в Facebook. Она была поражена, сравнив цены на женские и мужские худи. 4F на своем сайте продает женские худи за 3 799,90 грн, а мужские — за 1 899,90 грн.

"Слышали о таком явлении как Розовый налог?

Вики об этом пишет: "Розовый налог – тенденция того, что продукты, которые продаются специально для женщин, дороже, чем продаваемые для мужчин"

Вики пишет, а производители делают.

Олимпийские худи.

Совершенно идентичны, девушки взяли их в примерочную и перемерили между собой. Та же ткань, отделка, размеры в сантиметрах.

Более того, на мужские худи ушло немного больше ткани, оно длиннее и длиннее рукава.

Из-за длинных рукавов девушки не смогли купить себе мужское худи, а женское не было желания покупать, потому что разница стоимости двух изделий, согласитесь, возмутительна", — написала Наталья.

Напомним, форма сборной Украины вызвала споры в сети из-за своей простоты и импортного происхождения. А вот команда Монголии удивила всех своим парадным нарядом.