"Розовый налог": производитель формы сборной Украины "наварился" на женских худи
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Женское худи в два раза дороже мужского
Основатель Студии Ателье Натальи Брагиной Наталья Голяк (Брагина) раскритиковала цены на олимпийское женское худи сборной Украины от польской компании 4F. Именно в этой форме наша сборная выступает на Олимпийских играх в Париже.
Соответствующий пост Наталья опубликовала на своей странице в Facebook. Она была поражена, сравнив цены на женские и мужские худи. 4F на своем сайте продает женские худи за 3 799,90 грн, а мужские — за 1 899,90 грн.
"Слышали о таком явлении как Розовый налог?
Вики об этом пишет: "Розовый налог – тенденция того, что продукты, которые продаются специально для женщин, дороже, чем продаваемые для мужчин"
Вики пишет, а производители делают.
Олимпийские худи.
Совершенно идентичны, девушки взяли их в примерочную и перемерили между собой. Та же ткань, отделка, размеры в сантиметрах.
Более того, на мужские худи ушло немного больше ткани, оно длиннее и длиннее рукава.
Из-за длинных рукавов девушки не смогли купить себе мужское худи, а женское не было желания покупать, потому что разница стоимости двух изделий, согласитесь, возмутительна", — написала Наталья.
Напомним, форма сборной Украины вызвала споры в сети из-за своей простоты и импортного происхождения. А вот команда Монголии удивила всех своим парадным нарядом.