У Росії шахістка отруїла суперницю під час матчу (відео)

Дагестанська шахістка, схоже, хотіла перемогти за всяку ціну

У Дагестані (РФ) учасниця чемпіонату республіки з шахів підлила суперниці під дошку невідому речовину. Дівчині стало погано під час партії.

Про це повідомляє telegram-канал Shot. На місце інциденту було викликано екстрену допомогу та поліцію.

Поліція, вивчивши записи із камер спостереження, виявила, що жінка перед стартом турніру підійшла до столу суперниці й щось вилила їй на дошку. Попередньо, це була ртуть. Проводиться перевірка за статтею "Умисне заподіяння легкої шкоди здоров’ю".

За інформацією джерела, жінки мали давній конфлікт. Це є мотивом злочину.

Нагадаємо, російський шахіст Сергій Карякін стане сенатором у Раді федерації РФ від анексованого Росією Криму. Сергій став пропагандистом РФ після початку повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну, через що його вигнали із міжнародних змагань й заборонили участь у будь-яких турнірах під егідою FIDE. До речі, росіяни вигадали колишньому українцю прізвисько "Шаховий Юда" через те, що той закликав заблокувати в країні популярний шаховий портал Сhess.com.