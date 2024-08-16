Олимпийские чемпионы Парижа-2024 донатят на ВСУ: кто и сколько?

Ярослава Магучих перевела крупную сумму денег

Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Парижа-2024 по прыжкам в высоту Ярослава Магучих передала на нужды ВСУ 500 тысяч гривен. Эти деньги пойдут на оплату лечения тяжело раненных бойцов.

Об этом сообщила, руководитель патронажной службы Азова, старший лейтенант 3 ОШБр, волонтер и общественно-политический деятель Елена Толкачева. В своем посте в Facebook она отмечает:

"Меня приятно поразило, когда просто вечером я получила сообщение о донате в размере 500 тысяч от украинской олимпийской чемпионки Ярославы Магучих. Хочу поблагодарить от имени команды "Ангелов Азова", тяжелораненых бойцов и их семей. Эти средства мы направили на оплату лечения военных с тяжелыми нейротравмами и черепно-мозговыми травмами, которые находятся в реабилитационном центре".

В свою очередь, саблю украинской фехтовальщицы Ольги Харлан продали на аукционе за 10 миллионов гривен. Лот получит анонимный участник с ником Metalist1925. Вырученные средства будут направлены на закупку автоматизированных турелей "ШаБля" для пехоты.

А победитель боксерского турнира на Олимпийских играх во Франции Александр Хижняк рассказал, что собирается часть призовых отдать украинским военным. 29-летний полутяжеловес за "золото" Парижа-2024 получит от Украины 125 000 долларов. Кроме того, сертификат на миллион гривен Хижняку вручила Полтавская громада.

"У меня еще не было времени спланировать, куда эти средства потрачу. Конечно, на поддержку и помощь нашим бойцам какая-то часть обязательно будет потрачена. Да я и до этого их поддерживал. Благодарен нашим военным, которые ценой своей жизни защищают наш мир и покой", – цитирует Хижняка Dumka.

Украинские спортсмены на Олимпийских играх Париж-2024 завоевали три золотые медали — в боксе (Хижняк), легкой атлетике (Магучих) и командном турнире по фехтования на саблях среди женщин (Харлан, Юлия Бакастова, Елена Кравацкая, Алина Комащук). Сборная Украины заняла 22-е место в итоговом медальном зачете.