"Это конец...": Магучих после победы на Олимпиаде рассказала о своих планах

Спортсменка продолжит радовать болельщиков новыми победами

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и не думает останавливаться на достигнутом. Накануне Ярослава стала золотой медалисткой Олимпийских игр в Париже.

В комментарии корреспонденту "Телеграфа" Ярослава призналась, что Олимпиада — это всего лишь "конец цикла, а не карьеры". Прыгунья в высоту планирует побить собственный мировой рекорд и выступить на следующих Олимпийских играх. Подробнее читайте в интервью: "Про "сон" между прыжками и конец карьеры: интервью с героинями Олимпиады-2024 Магучих и Геращенко".

"Вы знаете, нет предела совершенству. И я буду продолжать совершенствоваться. Выигрывать медали на последующих чемпионатах мира и Европы, следующей Олимпиаде, уже через четыре года. Разумеется, постараюсь превзойти свой мировой рекорд. Олимпийские игры – это конец цикла, но не конец карьеры точно. У меня еще многое впереди", — заявила Магучих.

Напомним, Вместе с Магучих на пьедестал почета в секторе для прыжков в высоту поднялась еще одна украинка — Ирина Геращенко, которая поделила "бронзу" с австралийкой.

На данный момент на Олимпиаде в Париже украинцы сумели выиграть семь медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан. Седьмую награду выиграл гимнаст Илья Ковтун, который удачно выступил на параллельных брусьях.