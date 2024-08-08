"Олимпиада - страшное испытание": Хижняк рассказал о "золоте" Парижа и дебюте в профи-боксе

Украинский боксер принес стране "золото" Олимпийских игр

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал третью золотую медаль сборной Украины на Олимпиаде-2024 в Париже. В финале украинец одолел оппонента из Казахстана Нурбека Оралбая раздельным решением судей.

"Телеграф" пообщался с главным героем дня в Париже-2024 буквально через час после боя, который закончился за полночь по киевскому времени. Александр вспомнил о долгом пути к этой награде в целом, и о трех годах после финала олимпийского турнира Токио-2020, в частности. Ответил на вопрос о карьере в профессионалах, отношениях с Александром Усиком и слезах на пьедестале во время награждения в Париже-2024.

Александр, ну наконец-то, такая долгожданная золотая олимпийская медаль после трех лет неприятного осадка после Токио-2020. Какие чувства сейчас испытываете?

Прежде всего поздравляю всю Украину, всех украинцев, которые поддерживали меня, переживали за меня. Спасибо господу Богу за эту победу. Конечно, в первую очередь хотелось бы поблагодарить всех наших военных, которые защищают мир и спокойствие на нашей родной земле. Спасибо им огромное, за то, что я могу быть здесь, смог побороться и завоевать эту награду. Горжусь тем, что имел возможность представлять свою страну.

От Олимпиады в Токио до Парижа-2024, вроде бы, прошло и не так много времени, но помню, наверное, каждый день своей жизни за эти три года. За все это время. Благодаря всем испытаниям и той работе, которую пришлось проделать за эти три года, сегодня мы наконец-то получили результат. Очень рад, что нам удалось это сделать.

Немножко по бою. Тактика у вас была традиционная – сразу атаковать соперника?

Мы много работаем с моим отцом-тренером, живем вместе на протяжении всего времени, когда тренируемся или ездим на соревнования, учебно-тренировочные сборы. Мы многое обсуждаем, смотрим поединки, анализируем, как было бы лучше поступить в том или ином моменте. Естественно, со стороны, когда смотришь, кажется одно, но для меня каждый поединок (особенный). Я когда-то, отвечая на вопрос о боях, сказал, что для меня каждый поединок – особенная история. И они совсем непохожи один на другой. Казалось бы, выхожу и каждый раз одной тактики придерживаюсь. Но всегда все получается по-разному. С первого поединка, и до последнего. Вроде бы одно и тоже, но жизнь в ринге чувствуется совсем по-другому, по-новому.

Перед финалом мы с отцом смотрели мои поединки, моего соперника, естественно, строили планы. Планировали сразу же забрать дистанцию, а потом работать, на то, чтобы победить.

Александр Хижняк - Нурбек Оралбай

Со стороны показалось, что бой проходил с Вашим преимуществом, но судьи, тем не менее, во втором раунде отдали преимущество сопернику. Вас это насторожило, разозлило… Какие были эмоции в этот момент?

Да, я слышал, что говорил тренер. Папа спрашивал у него какой счет – после первого раунда было 3:2 в мою пользу, после второго 2:3. И я чувствовал, что поединок был равный. Но это, как в Токио была ситуация, когда многие эксперты говорили, что я мог походить по рингу в третьем раунде, после двух выигранных. Вроде как победа была в кармане. А тут совсем по-другому ситуация складывалась. Когда мы готовимся к поединку мы все это учитываем, рассматриваем разные варианты поединка. И даже тут я чувствовал, что бой был очень равный, только после последнего раунда я чувствовал, что действительно победил и, что судьи должны мне отдать победу.

Равным был и полуфинальный бой. Если их сравнить, какие выводы вы сделали после предыдущего боя, накануне финала?

Опять же повторюсь, что каждый бой на Олимпиаде не похож на другой. В полуфинале моим соперником был мега опытный кубинец, двукратный олимпийский чемпион. Он очень умный и прекрасно понимающий соперника боксер. Я чувствовал, что это очень классный боксер, когда проводил с ним поединок. И тот поединок для меня был очень ценен. Этот поединок для меня был практически весь до последнего раунда равным. Я его очень хотел выиграть и, к счастью, это произошло. Старался вообще не останавливаться и работать до последней секунды.

Александр Хижняк победил в финале Олимпиады-2024

Главный тренер команды (Дмитрий Сосновский – ред.) после вашего первого боя сказал, что вы после травмы и будете прибавлять от боя к бою по ходу этой Олимпиады. Ощущали ли такое в действительности, или все было нормально и по ходу турнира?

Да, я чувствовал себя от боя к бою все более уверенно и постоянно прибавлял. Травма была очень серьезной, врачи даже говорили, что есть опасность того, что не успею восстановиться до Олимпийских игр, потому что очень мало времени оставалось на восстановление и реабилитацию. Но, слава Богу, все получилось. Видимо, так нужно было, чтобы мне пришлось пройти через это испытание, серьезную травму прямо накануне Олимпиады.

Ваш тренер-отец с Вами. Но остальные близкие переживали дома?

Отдельно хотел бы поблагодарить и свою жену, за то, что у меня сынок появился, за спокойствие в доме, за уют, который присутствовал постоянно. За все время подготовки к Олимпиаде все это в моей жизни происходило и каждый день я все это чувствовал. У нас дома есть отдельная стена, где висят медали, и у меня постоянно все эти три года после Токио был дискомфорт в душе. Потому что на самом видном месте висела серебряная медаль Токио-2020. И очень хотелось рядом повесить золотую, чтобы серебро ушло в тень. Теперь, наконец-то, эта мечта сбудется.

Впрочем, я благодарен той Олимпиаде за опыт, ошибки, в какой-то мере, расплату за собственные ошибки. Ведь если бы этого всего тогда не было, то не было бы и столь успешного выступления, здесь, на нынешней Олимпиаде в Париже.

Александр Хижняк с золотой медалью Олимпийских игр

Во время исполнения гимна Вы очень эмоционально все переживали. Вспоминали весь тот путь, который пришлось пройти?

Я вообще такой человек, который все воспринимает эмоционально, принимает близко к сердцу. К людям стараюсь относиться по-человечески, чтобы никого не обижать. Чтобы все было по-человечески. А в тот момент, когда играл гимн, меня это пробрало до каждой клеточки моего организма, вспоминал весь путь, все эти моменты, всю свою жизнь, всю ситуацию в нашей стране. Подготовку и травму, которые были накануне Игр. Конечно, было трудно сдерживать слезы.

Олимпийские игры – праздник для болельщиков, но страшное испытание для спортсменов. И далеко не каждому его дано пройти. К счастью, я смог все это выдержать и завоевал эту золотую медаль.

Александр Усик уже успел поздравить?

Да, Александр для меня человек с большой буквы, я его очень уважаю, ценю, как спортсмена, как семьянина. Очень благодарен ему за его поддержку. Он одним их первых поддержал меня после Игр в Токио, сказав, что эта награда очень важна для Украины. Жена мне рассказывала, что он также поздравлял меня в соцсетях.

Ставлю себе его в пример, стараюсь во многом ему подражать. За его позицию, за его поступки, добрые дела. Очень ценно было, что он приезжал к нам на базу, поддержать всю команду, обещал дополнительную премию выделить за успехи на Играх из собственных средств.

Для меня лично главное – что он человечный, это самое главное качество. Хотел бы передать ему привет и поблагодарить за его позицию и человечность. Я им очень горжусь.

Кстати, Вы помните триумфальную для украинского бокса Олимпиаду Лондон-2012? Вы тогда уже внимательно следили за взрослыми соревнованиями?

Стал внимательно следить за соревнованиями, когда уже перешел во взрослый бокс. Что касается Лондона-2012, я знал, слышал имена этих спортсменов, которые стали звездами олимпийского бокса. Тогда они еще приезжали в зал ко мне, я был еще очень маленький, но во всем хотел равняться на них. Когда я уже начал боксировать среди взрослых, то понял насколько это тяжелый путь и какой огромный объем работы выполняют люди, которые завоевывают медали на Играх.

Поэтому, я очень уважаю всех наших чемпионов и призеров Игр. И Лондона-2012, и до этого, и после этого. Это люди, которые заслуживают особого внимания, почета и благодарности.

Сбылась Ваша мечта – золотая медаль Олимпиады. Какая будет следующая мечта, золото Лос-Анджелеса-2028, или все-таки переход в профессионалы?

Да, действительно, жил только этой медалью и никаких других мыслей в голове не было. Я и сейчас, в эту минуту, живу только Олимпиадой в Париже. Никаких других мыслей в голове не было и за этот час не появилось. Пройдет несколько дней, я приеду домой, подумаю, переварю в голове всю эту ситуацию. Потом уже смогу сказать, хочу ли я идти в профи, хочу ли я оставаться в любительском (олимпийском) боксе… Сейчас, честное слово, я не готов отвечать на этот вопрос. Олимпиада – была целью всей моей жизни, с детства, с первого дня занятий боксом. Если сначала мы с отцом думали о медали чемпионата Украины среди взрослых, то потом только об Играх.

Напомним, на Играх в Париже Хижняк остановил двукратного олимпийского чемпиона на пути к "золоту". Эта золотая награда стала третьей для сборной Украины на Олимпийских играх.