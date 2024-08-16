Олімпійські чемпіони Парижа-2024 донатять на ЗСУ: хто і скільки?

Ярослава Магучіх перевела велику суму грошей

Українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Парижа-2024 зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх передала на потреби ЗСУ 500 тисяч гривень. Ці гроші підуть на оплату лікування тяжко поранених бійців.

Про це повідомила керівник патронажної служби Азова, старший лейтенант 3 ОШБр, волонтер і громадсько-політичний діяч Олена Толкачова. У своєму посту у Facebook вона зазначає:

"Мене приємно вразило, коли просто ввечері я отримала повідомлення про донат у розмірі 500 тисяч від української олімпійської чемпіонки Ярослави Магучіх. Хочу подякувати від імені команди "Ангелів Азова", тяжко поранених бійців та їхніх сімей. Ці кошти ми направили на оплату лікування військових із важкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі”.

У свою чергу шаблю української фехтувальниці Ольги Харлан продали на аукціоні за 10 мільйонів гривень. Лот отримає анонімний учасник із ніком Metalist1925. Виручені кошти буде направлено на закупівлю автоматизованих турелів "ШаБля" для піхоти.

А переможець боксерського турніру на Олімпійських іграх у Франції Олександр Хижняк розповів, що збирається частину призових віддати українським військовим. 29-річний напівваговик за "золото" Парижа-2024 отримає від України 125 000 доларів. Окрім того, сертифікат на мільйон гривень Хижняку вручила Полтавська громада.

"У мене ще не було часу спланувати, куди ці кошти витрачу. Звичайно, на підтримку та допомогу нашим бійцям якусь частину обов’язково буде витрачено. Та я й до цього їх підтримував. Вдячний нашим військовим, які ціною свого життя захищають наш світ та спокій", — цитує Хижняка Dumka.

Українські спортсмени на Олімпійських іграх Париж-2024 вибороли три золоті медалі — у боксі (Хижняк), легкій атлетиці (Магучих) та командному турнірі з фехтування на шаблях серед жінок (Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька, Аліна Комащук). Збірна України посіла 22-е місце у підсумковому медальному заліку.