Россию вернули в шахматную семью: дисквалификацию заменили смешным штрафом

Федерация шахмат России вновь стала членом Международной шахматной семьи

Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР). Сейчас российские шахматисты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе, это не касается Сергея Карякина.

О решении Палаты сообщает ТАСС. Отметим, в июне ФШР была лишена членства в организации из-за того, что российская сторона работала на оккупированных территориях Украины.

В итоге ФШР обжаловала решение комиссии FIDE, решение о лишении членства было заменено на штраф в размере 45 тысяч евро. Уточняется, что комиссия по этике не имеет полномочий приостанавливать членство ФШР в FIDE и должна была применить другие санкции. Теперь шахматисты из РФ смогут участвовать в командных турнирах.

Кроме того, Апелляционная палата вынесла выговор президенту FIDE россиянину Аркадию Дворковичу за участие в попечительском совете ФШР.

Напомним, российский гроссмейстер-пропагандист Сергей Карякин стал сенатором в Совете федерации РФ от аннексированного Россией Крыма. Ранее Карякин бил тревогу из-за того, что шахматисты массово бегут из России.