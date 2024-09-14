Росію повернули до шахової родини: дискваліфікацію замінили смішним штрафом

Федерація шахів Росії знову стала членом Міжнародної шахової родини

Апеляційна палата комісії з етики Міжнародної шахової федерації (FIDE) скасувала рішення про позбавлення членства Федерації шахів Росії (ФШР). Зараз російські шахісти виступають на змаганнях у нейтральному статусі, це не стосується Сергія Карякіна.

Про рішення Палати повідомляє ТАCС. Зазначимо, у червні ФШР було позбавлено членства в організації через те, що російська сторона працювала на окупованих територіях України.

У результаті ФШР оскаржила рішення комісії FIDE, рішення про позбавлення членства замінили на штраф у розмірі 45 тисяч євро. Уточнюється, що комісія з етики не має повноважень призупиняти членство ФШР у FIDE та мала застосувати інші санкції. Тепер шахісти з РФ зможуть брати участь у командних турнірах.

Крім того, Апеляційна палата винесла догану президенту FIDE росіянину Аркадію Дворковичу за участь в опікунській раді ФШР.

Нагадаємо, російський гросмейстер-пропагандист Сергій Карякін став сенатором у Раді федерації РФ від анексованого Росією Криму. Раніше Карякін бив тривогу через те, що шахісти масово тікають із Росії.