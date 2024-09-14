"А как же деньги на ВСУ?": Украинская госкомпания решила спонсировать футбольный клуб во время войны

В сети не все обрадовались госфинансированию футбольного клуба

Компания "Укрнафта" начала финансовую поддержку клуба "Нефтяник" с Ахтырки (Сумская область), выступающего в любительской лиге. Накануне в компании произошел скандал.

Соответствующее заявление "Укрнафты" приводит пресс-служба компании в Facebook. По информации источника, государственная компания предоставит финансовую поддержку клубу. Средства будут направлены на содержание клуба.

"Поддержка клуба "Нефтяник" важна не только для возобновления футбольных традиций Ахтырки, но и для повышения морального духа наших сотрудников. Многие игроки команды – это работники "Укрнафты", и их успех на футбольном поле ощутимо влияет на настроение и мотивацию в нашей компании. Это возможность поднять боевой дух коллектива и показать, что даже в самое сложное время важно сохранять единство и поддержку", — говорится в заявлении компании.

На данный момент "Нефтяник" выступает в чемпионате Украины среди аматоров, а также в чемпионате и Кубке Сумской области.

В сети раскритиковали "Укрнафту" за такое распределение средств. Пользователи пишут, что компания в первую очередь должна помогать армии, а в мирное время можно будет заняться и футболом.

Ранее сообщалось о скандале в сборной Украины по футболу. К слову, наша команда неудачно стартовала в Лиге наций. В первом туре Албания сенсационно одолела Украину со счетом 2:1. После поражения от Чехии (2:3) украинские болельщики забросали игроков национальной команды мусором.