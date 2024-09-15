Український футболіст повторив знаменитий гол "Нелетючого голландця" (відео)

Юний українець забив розкішний гол в Італії

Вихованець київського "Динамо", який нині виступає за "Емполі" U-20, Богдан Попов відзначився суперголом у матчі італійської Прімавери. Юний футболіст після початку повномасштабного вторгнення РФ до України залишив країну.

17-річний Попов забив красивий м’яч у ворота "Мілана" U-20 у першому турі Прімавери. Про це повідомляє "Телеграф".

На 54-й хвилині поєдинку нападник блискуче розвернувся в чужому штрафному майданчику, а потім переграв кіпера в ближньому бою. Поєдинок завершився з рахунком 4:1 на користь "Мілану" U-20.

Додамо, що Богдан повторив знаменитий гол легенди "Арсеналу" Денниса Бергкампа у ворота "Ньюкасла". Нідерландський футболіст отримав прізвисько "Нелетючий голландець" через свою аерофобію. Гравець, починаючи з кінця сезону 1994/95, повністю відмовився від перельотів.

Зазначимо, після початку великої війни Попов виїхав до Польщі, де виступав за "Гурник" Забже. У чемпіонаті Польщі U-17 Богдан забив 8 голів. У липні 2023 року українець підписав контракт із "Емполі".

Раніше повідомлялося, що форвард збірної України Артем Довбик забив свій дебютний гол за "Рому". Футболіст перейшов до табору Вовків влітку 2024 року.