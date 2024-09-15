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Український футболіст повторив знаменитий гол "Нелетючого голландця" (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Богдан Попов Новина оновлена 15 вересня 2024, 15:40
Богдан Попов. Фото facebook.com/empolifcofficialpage

Юний українець забив розкішний гол в Італії

Вихованець київського "Динамо", який нині виступає за "Емполі" U-20, Богдан Попов відзначився суперголом у матчі італійської Прімавери. Юний футболіст після початку повномасштабного вторгнення РФ до України залишив країну.

17-річний Попов забив красивий м’яч у ворота "Мілана" U-20 у першому турі Прімавери. Про це повідомляє "Телеграф".

На 54-й хвилині поєдинку нападник блискуче розвернувся в чужому штрафному майданчику, а потім переграв кіпера в ближньому бою. Поєдинок завершився з рахунком 4:1 на користь "Мілану" U-20.

Додамо, що Богдан повторив знаменитий гол легенди "Арсеналу" Денниса Бергкампа у ворота "Ньюкасла". Нідерландський футболіст отримав прізвисько "Нелетючий голландець" через свою аерофобію. Гравець, починаючи з кінця сезону 1994/95, повністю відмовився від перельотів.

Зазначимо, після початку великої війни Попов виїхав до Польщі, де виступав за "Гурник" Забже. У чемпіонаті Польщі U-17 Богдан забив 8 голів. У липні 2023 року українець підписав контракт із "Емполі".

Раніше повідомлялося, що форвард збірної України Артем Довбик забив свій дебютний гол за "Рому". Футболіст перейшов до табору Вовків влітку 2024 року.

Теги:
#Футбол #ФК Емполі