"Вот это жара": жена футболиста сборной Украины устроила горячую фотосессию

Девушка блеснула фигурой в откровенном наряде

Жена украинского футболиста "Шахтера" Валерия Бондаря Дарья Савина порадовала своих подписчиков очередной горячей фотосессией. Телеведущая, журналистка и модель частенько публикует яркие снимки.

На этот раз Савина "взорвала" Instagram пикантной фотосессией. Дарья предстала перед объективом фотокамеры в черном откровенном наряде.

"Магия не может покинуть тебя, когда это ты", — коротко прокомментировала снимки Савина.

Дарья Савина

"Красавица", "Какая же вы sexy", "Невероятная", "Как всегда очень красивая, госпожа Дарья", "Сексуальная", "Жара", — пишут пользователи в комментариях.

Напомним, Валерий и Дарья узаконили свои отношения в июле 2021 года. Оба развивают свои карьеры, при чем оба — в "Шахтере", где Бондарь играет на позиции центрального защитника, а Савина является ведущей в донецком клубе.

Бондарь в последнее время не вызывается в сборную Украины. На его счету 4 игры за главную команду страны.

Ранее сообщалось, что супруга защитника "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли Анастасия поделилась горячими снимкам с фотосессии. До этого яркие фото с отдыха в Греции опубликовала жена хавбека Горняков и национальной команды Георгия Судакова Лиза.