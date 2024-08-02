Форвард сборной Украины официально перешел в большой клуб: детали многомиллионного трансфера

Футболист продолжит карьеру в Италии

Итальянский футбольный клуб "Рома" официально объявил о трансфере нападающего "Жироны" и сборной Украины Артема Довбика. Украинский футболист привлек внимание гранда благодаря отличному выступлению в чемпионате Испании, где он стал лучшим бомбардиром лиги.

Об этом сообщает официальный сайт римского клуба. Трансферная сага вокруг Артем длилась с самого начала лета.

"Левоногий и умный игрок, Артем стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в сезоне 2023/24 с 24 голами в 36 играх, а также отдал восемь результативных передач. Эти впечатляющие цифры способствовали исторической первой квалификации Лиги чемпионов для каталонского клуба, который в прошлом сезоне занял третье место в высшем дивизионе Испании.

Добро пожаловать в "Рому", Артем!" — гласит сообщение от пресс-службы Волков.

Артем будет играть за "Рому" под 11-м номером. Римляне впервые оформили трансфер украинца. Кроме того, Джаллоросси впервые в своей истории подписали действующего лучшего бомбардира одного из топ чемпионатов, хотя за клуб играли выдающиеся форварды прошлого: Абель Бальбо, Габриэль Батистута, Эдин Джеко, Винченцо Монтелла, Роберто Пруццо и Руди Феллер.

По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, "Рома" заполучила игрока сборной Украины за 30,5 миллионов евро + 6 млн евро бонусами. Кроме того, "Жирона" получит 10% от последующей продажи футболиста. Контракт форварда с "Ромой" рассчитан до лета 2029 года.

Напомним, Довбик мог перейти в мадридский "Атлетико" этим летом, но "Рома" предложила лучшие условия. К слову, Артем был номинирован на звание лучшего игрока сезона в Ла Лиге.