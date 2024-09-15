Играл в Москве во время войны на Донбассе, но одумался: где сейчас экс-футболист сборной Украины Тарас Михалик

Спортсмен не предал родину в тяжелый для страны момент

Известный украинский футболист Тарас Михалик 6 лет играл в России, но не предал страну после начала полномасштабной агрессии РФ. Сейчас спортсмен, который завершил карьеру в 2021 году, активно занимается волонтерством, а также помогает ветеранам с тяжелыми ранениями.

"Телеграф" рассказывает, как известный футболист стал перегонять авто на фронт. При этом бывший защитник сборной Украины зарабатывал в РФ во время войны на Донбассе.

В 2013 году уже состоявшийся в киевском "Динамо" футболист перешел в московский "Локомотив", за который выступал до 2019 года. Несмотря на критику общественности, украинец до конца отработал контракт с московской командой. Затем уроженец Луцка вернулся в родную "Волынь", где у него состоялся жесткий разговор с ультрас клуба. Как оказалось, Михалик, когда работал в РФ, тайно помогал украинской армии, что позволило уладить конфликт.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Тарас стал лично перегонять авто на фронт. Кроме того, он активно занимается волонтерством. В соцсетях бывший футболист ведет сборы, а также публикует фотоотчеты доставки на передовую.

Сейчас бывший профессиональный футболист выступает на любительском уровне. По информации Sport Arena, Михалик и Артем Федецкий сыграют за ЛСТМ (Луцксантехмонтаж) в аматорском Кубке Украины. Оба футболиста задействованы в проекте "Карпатські Ведмеді", в котором помогают ветеранам войны с тяжелыми ранениями интегрироваться в общество.

Напомним, сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций в группе 1 дивизиона B, где также играют команды Албании, Грузии и Чехии. В первом туре албанцы сенсационно одолели украинцев со счетом 2:1. После поражения от чехов украинские болельщики забросали игроков сборной мусором.