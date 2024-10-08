Сын российского олигарха стал посмешищем, захотев славы Кадырова-младшего (видео)

Тренер обиделся, что никто не заметил его достижения в России

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер СКА и сын российского олигарха Бориса Ротенберга Роман вновь стал посмешищем. Наставник питерского клуба славится своими абсурдными заявлениями.

Соответствующее заявление Ротенберга-младшего приводит пресс-служба "Локомотива". Накануне "Локомотив" и СКА (3:4) сыграли матч в КХЛ.

Роман провел 200-ю игру на посту главного тренера, но лига его не поздравила с этим достижением, после чего он обиделся. Ротенберг считает, что это произошло из-за "дискриминации по национальному признаку".

"Лига не поздравила главного тренера СКА, нас, с 200-й игрой. Никак, вообще никак, ни на сайте.

Наверное, надо обратиться к руководству лиги, чтобы тренеров уважали, и должно все быть справедливо, честно.

Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Давайте вместе работать, чтобы все было у нас правильно и честно.

Пользуясь случаем, у меня юбилейная игра, хотел бы обратиться к руководству КХЛ, чтобы все было честно и не было дискриминации по национальному признаку.

Надеюсь, в будущем такого не будет", – сказал Ротенберг.

В сети лишь посмеялись над Ротенбергом-младшим. Пользователи шутят, что КХЛ просто не считает Романа "тренером", а должность он получил благодаря отцу, который приближен к президенту РФ Владимиру Путину.

Видимо, Роману не хватает медийного внимания, которое достается сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму. Кадыров-младший получает ордены и звания по любому поводу.