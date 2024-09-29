За победу над ФСБ - суши сухари? В России хоккейный матч с командой спецслужб закончился дракой и СИЗО (видео)

Российская спецслужба опозорилась в хоккейном матче

Драки в хоккее — привычное дело, иногда они случаются даже в матчах детских команд. На днях в РФ массовая драка на хоккейной площадке завершилась уголовным делом.

Об этом сообщает telegram-канал Newsbox24.tv. Скандал произошел в Биробиджане (на Дальнем Востоке).

В любительском матче встретились команды местных предпринимателей (черная форма) и регионального управления ФСБ (белая форма). В какой-то момент на площадке началась массовая драка. В итоге после игры 5 полевых игроков предпринимателей и их вратарь загремели в СИЗО. После матча их арестовали и закрыли сначала на 48 часов, а потом суд продлил содержание под стражей еще на 72 часа.

Против игроков команды предпринимателей возбудили дело по ч 2 ст. 213 УК. РФ – хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти. Теперь задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

"Да, такой хоккей нам не нужен… Интересно, а если выходишь на ринг против сотрудника ФСБ или полиции, тоже в случае победы над ним сухари сушить предварительно?" — иронизирует источник.

Напомним, российский хоккейный клуб СКА, возглавляемый сыном российского олигарха Бориса Ротенберга Романом, вывесил баннеры трофеев, которые выигрывала команда в своей истории. Все бы ничего, но там нашлось место Кубку Стэнли, который российские клубы не могут выиграть даже теоретически.