"Диверсант в тылу НАТО": скандальный российский политик отправил сына в США

Российский губернатор отправил сына играть в хоккей в недружественную страну

Денис Паслер-младший, сын губернатора Оренбургской области (РФ) Денис Паслера стал хоккеистом юниорской команды из США. К слову, недавно российский хоккейный клуб "объявил" о своей победе в НХЛ.

В пресс-службе правительства Оренбургской области отметили, что чиновник не нарушил закон, отправив сына в "недружественную" Америку. Об этом сообщает orenburg.media.

"С точки зрения российского законодательства для граждан Российской Федерации нет ограничений для получения образования, спортивных или творческих навыков в других странах.

Все необходимые процедуры, предусмотренные законодательством в отношении государственных служащих, которым является губернатор, были пройдены", — гласит сообщение.

Сын губернатора подписал контракт с "Нью-Джерси Рокетс" на год. Он проживает и тренируется вместе с другими российскими хоккеистами. В сети посмеялись над этой новостью. Один из пользователей пошутил, что российский политик отправил "диверсанта" в США.

Добавим, что Паслер "прославился" в 2024 году во время наводнений в Орске, где произошел повторный прорыв дамбы. Именно он запретил жителям снимать с ним беседу.