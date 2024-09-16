"Победа будет за Россией": экс-тренер сборной Украины выставил себя посмешищем

Хоккейный специалист отметился нелепым политическим заявлением

Бывший тренер ряда клубов КХЛ, экс-наставник сборной Украины по хоккею Андрей Назаров связал второе покушение на Дональда Трампа с деградацией США. Политик играл в гольф в Уэст-Палм-Бич (Флорида), где произошла стрельба.

Соответствующий комментарий Назарова приводит "Чемпионат". Тренер, который работал со сборной Украины в сезоне 2013/2014, считает, что в США продолжаются раздрай и бардак.

"В Америке продолжаются раздрай и бардак. О старте сезона в НХЛ, запланированном на октябрь, никто и не думает. Совершено уже второе по счету покушение на кандидата в президенты, весь мир обсуждает это, здесь не до спорта.

На фоне их проблем сразу вспоминается наше великое прошлое и сегодняшняя борьба России за не менее яркое будущее. Нет сомнений, что наше сплочение поможет достигнуть успеха. Победа будет за нами", – сказал Назаров.

Что известно о подозреваемом в вероятном покушении на Дональда Трампа

В сети лишь посмеялись над словами Назарова.

Назаров и раньше делал странные заявления. К примеру, он прогнозировал рост гастарбайтеров из Финляндии в РФ, а также требовал вернуть сборную России в международный хоккей.