"Победа будет за Россией": экс-тренер сборной Украины выставил себя посмешищем
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Хоккейный специалист отметился нелепым политическим заявлением
Бывший тренер ряда клубов КХЛ, экс-наставник сборной Украины по хоккею Андрей Назаров связал второе покушение на Дональда Трампа с деградацией США. Политик играл в гольф в Уэст-Палм-Бич (Флорида), где произошла стрельба.
Соответствующий комментарий Назарова приводит "Чемпионат". Тренер, который работал со сборной Украины в сезоне 2013/2014, считает, что в США продолжаются раздрай и бардак.
"В Америке продолжаются раздрай и бардак. О старте сезона в НХЛ, запланированном на октябрь, никто и не думает. Совершено уже второе по счету покушение на кандидата в президенты, весь мир обсуждает это, здесь не до спорта.
На фоне их проблем сразу вспоминается наше великое прошлое и сегодняшняя борьба России за не менее яркое будущее. Нет сомнений, что наше сплочение поможет достигнуть успеха. Победа будет за нами", – сказал Назаров.
В сети лишь посмеялись над словами Назарова.
Назаров и раньше делал странные заявления. К примеру, он прогнозировал рост гастарбайтеров из Финляндии в РФ, а также требовал вернуть сборную России в международный хоккей.