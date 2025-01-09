Радянський чемпіон жадає вибачень від Заходу

Колишній хокеїст вважає, що Захід має вибачитись перед Росією

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею, депутат Держдуми В’ячеслав Фетісов жадає вибачень від Заходу за усунення російських спортсменів від міжнародних змагань. Міжнародна федерація хокею (IIHF) офіційно продовжила усунення збірних Росії та Білорусі від усіх турнірів до кінця сезону 2024/25 року.

Відповідний коментар Фетісова наводить metaratings.ru. В’ячеслав виступає проти повернення РФ у світовий хокей без прапора та гімну.

– Допуск плавців під кінець 2024 року – сигнал, що й у хокеї ситуація з допуском може змінитися?

– А на яких підставах повернулися плавці? Я не розумію людей, які хочуть повернутися на міжнародну арену без прапора та гімну, і виступаю за повноцінне повернення без будь-яких додаткових умов.

Треба, щоб перед ФХР вибачилися за усунення, тільки потім можна буде повернутися.

Хокей – це національна гра. Збірна Росії має продовжувати великі традиції вітчизняного хокею.

У такому форматі можна повернутися, а просто десь позмагатися без прапора – це не для наших хокеїстів, – заявив Фетісов.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп запропонував легендарному канадському хокеїсту Вейну Грецькі балотуватися на пост прем’єр-міністра Канади. При цьому Трамп уточнив, що ця посада незабаром називатиметься "губернатором Канади".