Весь мир увидел унижение Путина: в России вновь заговорили о "победе" после конфуза в Казахстане

Хоккейный тренер прислуживает Кремлю

Бывший тренер сборной Украины по хоккею и ряда клубов КХЛ Андрей Назаров в очередной раз призвал россиян сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина. На этот раз Назаров назвал ОДКБ очень дружной семьей.

Соответствующий комментарий Назарова приводит "Чемпионат". Андрей назвал успешным визит Путина в Казахстан, хотя в сети ему возразили.

"Мы живем в непростое время, но весь мир видел, как грандиозно встречали нашего президента в Казахстане во время его официального визита в эту страну. Это говорит о том, что ОДКБ – великая и очень дружная семья.

Всем нам нужно продолжать сплачиваться вокруг национального лидера. Победа будет за нами", – сказал Назаров.

Андрей Назаров

Пользователи отметили, что Путина унизили в Казахстане, встретив главу Кремля украинским флагом. В сети также шутят о падении рубля.

Напомним, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер СКА и сын российского олигарха Бориса Ротенберга Роман, комментируя отъезд молодых российских хоккеистов за океан, заявил, что в России лучшем, чем в США. К слову, наставник питерского клуба славится своими абсурдными заявлениями.