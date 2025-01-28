Героическая и нелепая смерть: на соревнованиях по метанию молота умер болельщик

Мужчина умер, пытаясь защитить свою семью

В Колорадо-Спрингс (штат Колорадо, США) на студенческих легкоатлетических соревнованиях умер зритель. Инцидент произошел в секторе для метания молота.

Об этом сообщает AP. По информации источника, спортсмен бросил молот, груз преодолел сертифицированный барьер и нанес смертельній удар мужчине.

Спасатели констатировали мгновенную смерть. Сообщается, что погибший был отцом участника легкоатлетического клуба Colorado United Track Club, который проводил мероприятие для спортсменов старшего школьного возраста со всего штата. По информации источника, мужчина пытался заслонить жену и сына от "снаряда".

"Мы убиты горем из-за этого ужасного происшествия и сосредоточены на оказании помощи всем пострадавшим", – заявила ректор университета Дженнифер Собанет.

Справка: Молот в этом виде спорта состоит из металлического ядра с тросом и ручкой, крепящегося на конце троса для того, чтобы спортсмен мог держать снаряд руками. Вес молота у мужчин составляет 7,265 кг, а у женщин — 4 кг.

Ранее сообщалось, что в Бразилии умер вратарь любительской команды. Кипер отбил пенальти, а удар пришелся в область сердца.