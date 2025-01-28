Героїчна та безглузда смерть: на змаганнях з метання молота помер уболівальник

Чоловік помер, намагаючись захистити свою сім’ю

У Колорадо-Спрінгс (штат Колорадо, США) на студентських легкоатлетичних змаганнях помер глядач. Інцидент стався у секторі для метання молота.

Про це повідомляє AP. За інформацією джерела, спортсмен кинув молот, снаряд подолав сертифікований бар’єр і завдав смертельного удару чоловікові.

Рятувальники констатували миттєву смерть. Повідомляється, що загиблий був батьком учасника легкоатлетичного клубу Colorado United Track Club, який проводив захід для спортсменів старшого шкільного віку з усього штату. За інформацією джерела, чоловік намагався заслонити дружину та сина від снаряда.

"Ми вбиті горем через цю жахливу подію і зосереджені на наданні допомоги всім постраждалим", — заявила ректор університету Дженніфер Собанет.

Довідка: Молот у цьому виді спорту складається з металевого ядра з тросом і ручкою, що кріпиться на кінці троса, щоб спортсмен міг тримати снаряд руками. Вага молота у чоловіків складає 7,265 кг, а у жінок – 4 кг.

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