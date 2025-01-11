Брала медали на Евро: умерла титулованная украинская футболистка

Девушка играла на профессиональном уровне в футзал, футбол и пляжный футбол

В субботу, 11 января, стало известно о смерти футзалистки сборной Украины Таисии Бабенко. Титулованная спортсменка ушла из жизни в возрасте 31 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) в telegram. Спортсменка в течение года боролась с раком.

"Это невосполнимая потеря для всего украинского спорта. Соболезнование всем родным и близким Таисии. Вечная память!" — гласит сообщение от УАФ.

За время своей карьеры Бабенко была известна по своим выступлениям за футзальную "Нику" и "ЮЗМС", женские футбольные команды "Лидер" и "Ворскла". Кроме того, Таисия играла за сборные Украины по футзалу и пляжному футболу. В сезоне 2023/24 Таисия провела семь матчей за полтавскую команду, в которых отличилась одним голом.

За футзальную сборную Украины Таисия становилась вице-чемпионкой Европы в 2023 году и бронзовым призером ЕВРО-2022. За эти достижения она получила звание "Мастера спорта международного класса".

Напомним, в 2024 году не стало Михаила Фоменко, бывшего футболиста "Динамо" и экс-тренера сборной Украины по футболу. В июле 2023 года он сообщал, что лечится от онкологии.