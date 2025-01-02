Умер бывший футболист "Динамо", ставший легендой в другом киевском клубе

Экс-форвард работал в структуре киевского клуба

В среду, 1 января, не стало известного украинского футболиста и тренера Виктора Насташевского. Накануне в реанимации умер бывший полузащитник "Вереса" Владислав Семенчук.

О смерти Насташевского сообщила пресс-служба киевского "Динамо" на своем официальном сайте. Виктору было 67 лет.

"ФК "Динамо" (Киев) глубоко сочувствует смерти Виктора Насташевского, который отошел в засветы в возрасте 67 лет. Клуб выражает искренние соболезнования родным и близким умершего. Земля Вам пухом, Виктор Викторович", — гласит сообщение.

Насташевский, который играл на позиции нападающего, начинал свой футбольный путь в юном возрасте в составе Бело-синих, но закрепиться в звездном составе киевлян не сумел. Виктор также играл за "Шахтер", "Колос" (Никополь), "Кривбасс" и киевский СКА, в котором он стал легендой. В составе СКА Виктор становился лучшим бомбардиром Второй лиги СССР и даже установил рекорд (41 гол за сезон).

После окончания карьеры футболиста Виктор попробовал себя тренером в Узбекистане. С начала 2010-х Насташевский посвятил себя поиску юных талантов для Академии "Динамо".

Напомним, в 2024 году не стало Михаила Фоменко, бывшего футболиста "Динамо" и экс-тренера сборной Украины по футболу. В июле 2023 года он сообщал, что лечится от онкологии.