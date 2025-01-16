Вратарь умер, отбив пенальти (видео)

Юный голкипер любил футбол и болел за "Гремио"

В Бразилии умер вратарь любительской команды Эдсон Лопес. Трагедия произошла в штате Амазония.

О смерти 16-летнего футболиста сообщает The Sun. По информации источника, Эдсон грудью отбил пенальти, после чего потерял сознание. Несчастный случай попал на видео.

Инцидент произошел во время тренировки, а удар пришелся в область сердца. Спустя 11 часов Лопеса доставили в больницу, где он скончался, несмотря на усилия врачей. Отмечается, что у Лопеса не было сердечных заболеваний. Кроме того, юноша вел активный образ жизни.

Во время похорон семья Лопеса проводила футболиста в цветах "Гремио" — его любимой команды.

Ранее сообщалось, то 11 января, стало известно о смерти футзалистки сборной Украины, экс-футболистки "Ворсклы" Таисии Бабенко. За футзальную сборную Украины Таисия становилась вице-чемпионкой Европы в 2023 году и бронзовым призером Евро-2022. Титулованная спортсменка ушла из жизни в возрасте 31 лет. Женщина в течение года боролась с раком.

Напомним, в 2024 году не стало Михаила Фоменко, бывшего футболиста "Динамо" и экс-тренера сборной Украины по футболу. В июле 2023 года он сообщал, что лечится от онкологии.