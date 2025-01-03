В весе Ломаченко умер боксер: оказался в коме после нокаута (видео)

Боксер пропустил слишком много ударов

Профессиональный боксер Хассан Мгая из Танзании скончался в возрасте 29 лет. Спортсмен умер всего через несколько дней после проигранного нокаутом боя.

О смерти боксера сообщает пресс-служба Всемирного боксерского совета (WBC) на своем официальном сайте. Хассан умер в одной из больниц Танзании, пролежав несколько дней в коме.

"Вся семья WBC и президент Маурисио Сулейман выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям нашего любимого чемпиона", — гласит сообщение.

27 декабря 2024 года в Дар-эс-Саламе (Танзания) Мгая встретился на ринге с соотечественником Полом Элиасом. Пропустив несколько мощных ударов Хассан оказался в нокауте. Он своевременно получил первую помощь, а позже был госпитализирован. К сожалению, медики не сумели спасти спортсмена.

Мгая выступал в легком весе (до 61,235 кг), где один из чемпионских титулов принадлежит Василию Ломаченко. На счету танзанийского боксера 3 победы, 4 поражения и 2 ничьи.

Напомним, в декабре 2024 года не стало чемпиона мира по боксу по версии WBA Gold в первом тяжелом весе американца Пола Бамба. Боксер умер спустя неделю после победного боя.