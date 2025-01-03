В весе Ломаченко умер боксер: оказался в коме после нокаута (видео)
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Боксер пропустил слишком много ударов
Профессиональный боксер Хассан Мгая из Танзании скончался в возрасте 29 лет. Спортсмен умер всего через несколько дней после проигранного нокаутом боя.
О смерти боксера сообщает пресс-служба Всемирного боксерского совета (WBC) на своем официальном сайте. Хассан умер в одной из больниц Танзании, пролежав несколько дней в коме.
"Вся семья WBC и президент Маурисио Сулейман выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям нашего любимого чемпиона", — гласит сообщение.
27 декабря 2024 года в Дар-эс-Саламе (Танзания) Мгая встретился на ринге с соотечественником Полом Элиасом. Пропустив несколько мощных ударов Хассан оказался в нокауте. Он своевременно получил первую помощь, а позже был госпитализирован. К сожалению, медики не сумели спасти спортсмена.
Мгая выступал в легком весе (до 61,235 кг), где один из чемпионских титулов принадлежит Василию Ломаченко. На счету танзанийского боксера 3 победы, 4 поражения и 2 ничьи.
Напомним, в декабре 2024 года не стало чемпиона мира по боксу по версии WBA Gold в первом тяжелом весе американца Пола Бамба. Боксер умер спустя неделю после победного боя.