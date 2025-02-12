За один день – полный комплект медалей. Какие успехи имеет Украина на "Играх непокоренных"

Сразу шесть медалей в четвертый соревновательный день завоевали украинцы

Украинская сборная завоевала первые медали на Играх Непокоренных в Канаде. Четвертый соревновательный день принес команде сразу шесть наград разного рода.

Наибольшего успеха украинские спортсмены добились в лыжной гонке стоя (класс INO2), где полностью оккупировали пьедестал почета. Золотую медаль завоевал Владимир Марченко, серебряную — Ярослав Шаркий, а бронзовую — Валерий Одайник. Соревнования оказались напряженными — разница между первым и вторым местом составила меньше секунды, пишет Укринформ.

В лыжной гонке сидя (класс IN01) серебряную награду в копилку сборной добавил Виктор Дикий. Анатолий Бирко получил золото в гонке класса IN04. Медальное наследие дополнил Арсен Рябошапка, который финишировал вторым в горнолыжном спорте класса IAS2.

В общей сложности украинская команда имеет в своем активе шесть наград: две золотые, три серебряных и одну бронзовую медаль.

В этом году украинскую сборную на Играх непокоренных представляют 35 спортсменов. Все они проходили службу в зоне боевых действий русско-украинской войны с 2014 года. В общей сложности в соревнованиях принимают участие более 550 раненых военных из 23 стран мира.

Игры Непокоренных — это международные соревнования по адаптивным видам спорта для военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы во время исполнения служебного долга. Первые подобные соревнования состоялись в 2014 году в Лондоне. Украина дебютировала на Играх в 2017 году.

Подготовку украинской команды обеспечивает Министерство ветеранов вместе с Украинским ветеранским фондом, Центром стратегических коммуникаций Stratcom Ukraine, Центром инициатив ПЖ и ОО "Игры Инвиктус Украина".

Напомним, Netflix выпустил документальный сериал об Играх непокоренных с Тайрой в главной роли. Кинолента посвящена спортивным соревнованиям военных и ветеранов во время Игр непокоренных.