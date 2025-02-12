За один день — повний комплект медалей. Які успіхи має Україна на "Іграх нескорених"

Одразу шість медалей в четвертий змагальний день вибороли українці

Українська збірна здобула перші медалі на Іграх Нескорених у Канаді. Четвертий змагальний день приніс команді одразу шість нагород різного ґатунку.

Найбільшого успіху українські спортсмени досягли у лижних перегонах стоячи (клас INO2), де повністю окупували п'єдестал пошани. Золоту медаль виборов Володимир Марченко, срібну — Ярослав Шаркий, а бронзову — Валерій Одайник. Змагання видалися напруженими — різниця між першим та другим місцем становила менше секунди, пише Укрінформ.

У лижних перегонах сидячи (клас IN01) срібну нагороду до скарбнички збірної додав Віктор Дикий. Анатолій Бирко здобув золото у перегонах класу IN04. Медальний доробок доповнив Арсен Рябошапка, який фінішував другим у гірськолижному спорті класу IAS2.

Загалом українська команда має у своєму активі шість нагород: дві золоті, три срібні та одну бронзову медаль.

Цьогоріч українську збірну на Іграх Нескорених представляють 35 спортсменів. Усі вони проходили службу в зоні бойових дій російсько-української війни з 2014 року. Загалом у змаганнях беруть участь понад 550 поранених військових із 23 країн світу.

Ігри Нескорених — це міжнародні змагання з адаптивних видів спорту для військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм під час виконання службового обов'язку. Перші такі змагання відбулися 2014 року в Лондоні. Україна дебютувала на Іграх у 2017 році.

Підготовку української команди забезпечує Міністерство ветеранів разом з Українським ветеранським фондом, Центром стратегічних комунікацій Stratcom Ukraine, Центром ініціатив ПЖ та ГО "Ігри Інвіктус Україна".

Нагадаємо, Netflix випустив документальний серіал про Ігри нескорених з Тайрою в головній ролі. Кінострічка присвячена спортивним змаганням військових та ветеранів під час Ігор нескорених.