Помогала оккупантам под Бахмутом: в Украине осудили чемпионку мира по сумо

Спортсменка активно помогала российской армии

Бывшая украинская сумоистка, чемпионка мира в этом виде единоборств заочно приговорена к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ее признали виновной в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины. По данным источников "Телеграфа", речь идет об Ольге Давыдко.

Давыдко сменила спортивное гражданство на российское в 2016 году, после чего начала выступать за сборную РФ. Прокуроры доказали, что осужденная в 2023 году основала и возглавила волонтерское движение в Крыму. Она проводила многочисленные сборы средств для закупки дизельных генераторов, раций, тепловизоров и других ресурсов для военнослужащих России, которые вели боевые действия против Украины, в том числе в городе Бахмут.

Ольга неоднократно выступала в пропагандистских медиа, транслируя пророссийские нарративы в информационное пространство Крыма. В частности, заявляла о необходимости помощи армии России в проведении так называемой "СВО" и "защиты полуострова от ВСУ".

Отметим, Давыдко принимала участие в украинском шоу "Зважені та щасливі".

Ранее бывший украинский шахматист Сергей Карякин стал сенатором в Совете федерации РФ от аннексированного Россией Крыма. Из-за поддержки войны в Украине гроссмейстера отстранили от международных соревнований.