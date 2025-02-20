Похоронили в России, но не забыли про Украину: как выглядит могила футбольного тренера Игоря Гамулы

Известный футбольный специалист похоронен в России

Четыре года прошло со смерти знаменитого уроженца Украины Игоря Гамулы. Бывший полузащитник и тренер оставил большой след в отечественном футболе.

Похоронен Гамула на Северном кладбище Ростова-на-Дону (Россия). В России он прожил свои последние 10 лет жизни.

Гамула родился в Алчевске (Луганская область), а свою игровую карьеру в большей части провел в луганской "Заре" и ростовских "Ростсельмаше" и СКА. Также Игор Васильевич успел поиграть за "Атоммаш" из Волгодонска и херсонский "Кристал". Завершил карьеру футболиста в уже украинской Таврии (Херсон), где он стартовал в качестве футбольного менеджера.

В Украине Гамула прославился благодаря своей тренерской деятельности в "Закарпатье". Наставник обладал потрясающим чувством юмора и часто подкалывал футболистов и журналистов на пресс-конференциях.

Кроме того, Гамула тренировал "Таврию" (Новотроицкое), "Черноморец" (Новороссийск), латвийские "Даугаву" (Даугавпилс) и "Динабург", а также "Ростов".

Игорь Гамула скоропостижно скончался 8 декабря 2021 года на 62-м году жизни. По предварительной версии, причиной смерти мог стать гипогликемический шок. Изначально сообщалось, что причиной смерти стал коронавирус, но позже эту версию опровергли. Похоронили тренера в Ростове-на-Дону.

На могиле Гамулы можно заметить эмблемы клубов, которые он тренировал. В частности, на памятнике есть лого украинского "Закарпатья".

Как выглядит могила Гамулы

Ранее сообщалось, как выглядит могила легенды футбола Валерия Лобановского. Также "Телеграф" рассказывал о судьбе наследников великого футбольного специалиста.