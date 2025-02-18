Жена футболиста сборной Украины похвасталась пышной грудью на Бали (фото)

Девушка отдыхает в Индонезии

Жена футболиста "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова Лиза отдыхает на Бали (Индонезия). Девушка поучаствовала в горячей фотосессии возле известного водопада Секумпул, где недавно побывала украинская "Анаконда".

Соответствующие снимки Лиза опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка позировала в купальнике шоколадного оттенка на фоне водопада.

"Невероятная счастлива видеть такую ​​красоту. Муравьи по коже и слезы от счастья", — написала Лиза в публикации.

Лиза Судакова

Добавим, что Лиза и Георгий женились 22 февраля 2022 года. Пара воспитывает дочь.

Семья Судаковых

Как играет Судаков

Напомним, сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Судаков отыграл во всех шести поединках в ЛН, забив гол и отдав ассист. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии.

По итогам восьми туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 7 очков и не сумел попасть в топ-24, покинув еврокубки. Судаков отыграл во всех восьми матчах Горняков в текущем розыгрыше ЛЧ, отметившись 2 голами и ассистом.