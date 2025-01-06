Надпись на русском и кленовый лист: как выглядит могила Валерия Лобановского (фото, видео)

В Киеве почтили память знаменитого футбольного специалиста

Легендарный украинский футболист и тренер Валерий Лобановский ушел из жизни в 63 года в мае 2002 года. "Полковник" был похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

6 января, в день рождения Мэтра, традиционно прошел день памяти Лобановского. "Телеграф" показывает, как выглядит могила тренера, опередившего время.

В этот день традиционно прошло возложение цветов на могиле Валерия Васильевича на Байковом кладбище, а также у памятника Мэтру на стадионе "Динамо", который сейчас носит его имя. Ветераны киевского клуба и болельщики почтили память выдающегося тренера.

Надгробие на могиле Лобановского украшает колоннада, напоминающая входящую архитектурную группу стадиона "Динамо". На ней можно увидеть надпись на русском языке "Мы живы, пока о нас помнят". Фигура тренера выполнена в полный рост. У подножия монумента можно увидеть золотистый кленовый лист. Это отсылка к "сухому листу". Так в футболе принято называть прямой крученый удар с углового. Его изобретателем считается именно Валерий Лобановский.

Могила Валерия Лобановского

День памяти Лобановского

Могила Валерия Лобановского

Памятник Валерию Лобановскому у стадиона "Динамо"

День памяти Лобановского

"Только футболист думающий, анализирующий, способный быть успешным в современном футболе. А тренер должен постоянно учиться – и его взгляды должны эволюционировать синхронно с изменениями, которые происходят в результате ежедневных вызовов, которые ставит перед тренером футбол", — приводит пророческие слова Мэтра официальный сайт "Динамо".

Валерий Лобановский завершил карьеру игрока в 29 лет

Валерий Лобановский

Ранее сообщалось, что известное издание определило 50 лучших тренеров в истории футбола. В этом списке Валерий Лобановский занял 24-е место. К слову, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в России заметно поменялась риторика в адрес знаменитого украинца.