В РФ использовали юридическую лазейку, чтобы вернуться в международный спорт

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен восстановить членство организации. В мае 2023 МОК отстранил ОКР из-за включения в свой состав олимпийских комитетов временно оккупированных территорий Украины.

Соответствующий комментарий Дегтярева приводит Sports.ru. ОКР пошел на хитрость, убрав из своего состава все региональные олимпийские советы, включая созданные в оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

– В декабре был принят новый устав ОКР. Опубликован. Больше региональные олимпийские советы членами Олимпийского комитета России не являются. Число членов ОКР сокращено на 89 единиц. Это разговор на юридическом языке.

Теперь нет даже формальных причин для какого-то бана. Причины, указанные в решении исполкома МОК, устранены, о чем мы уже сообщили в МОК.

– Ответ от МОК пришел?

– Придет. Также письма с требованием допустить наших олимпийцев до отбора направлены во все зимние международные федерации, – рассказал Дегтярев.

Напомним, выборы президента МОК пройдут 20 марта. Худшим вариантом для России считается избрание Себастьяна Коу, который выступает категорически против участия россиян в международных соревнованиях по легкой атлетике. Лучший вариант для РФ — иорданский принц Фейсал ибн Хусейн.