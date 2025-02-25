Благородный поступок Усика восхитил украинцев (видео)

Спортсмен помагает защитникам Украины

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) выкупил ценный лот на благотворительном аукционе в поддержку бригады специального назначения "Азов". Украинский чемпион прибыл на мероприятие прямиком с Саудовской Аравии, где состоялся большой вечер профи-бокса Бетребиев — Бивол 2.

Об этом сообщила Александра Малиновская в Instagram. В сторис она опубликовала видео, на котором боксер выступил с небольшой речью после того, как выкупил трико украинского борца-нардепа Жана Беленюка. Деньги будут направлены на поддержку "Азова".

"Только с дороги, немного задержался. Всем спасибо. Жан, спасибо. Слава Украине!" — заявил Усик.

В сети восхищены благородным поступком спортсмена. Один из пользователей пошутил, что Усику стоит одеть данное трико в потенциальном реванше против Даниеля Дюбуа.

Напомним, в главном поединке шоу в Эр-Рияде российский канадец Артур Бетербиев (21-1, 20 КО) проиграл титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе российскому киргизу Дмитрию Биволу (24-1, 12 КО) решением большинства судей. На сайте "Телеграф" доступно видео этого боя. Добавим, что Усик показательно покинул трибуны перед поединком россиян, вызвав переполох в РФ. Добавим, что папарацци заметили на украинском чемпионе часы, стоимостью 110 тысяч долларов.