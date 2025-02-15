"Напакостили России": в РФ накинулись на целую страну из-за скандала в фигурном катании

На Олимпиаде-2026 могут выступить российские фигуристы

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина прокомментировала намерение Норвегии подать протест против участия российских фигуристов в международных стартах. Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) допустил до отбора на Олимпийские игры 2026 года спортсменов из РФ и Беларуси.

Соответствующий комментарий Родниной приводит Sport24.ru. Ирина считает, что Норвегия просто хочет напакостить РФ.

"Протест Норвегии? Пускай протестуют. Если вся их деятельность заключается в том, чтобы кого-то допускать, а кого-то — нет. Тем более Норвегия — что у них есть в фигурном катании?! Не думаю, что эти протесты могут сказаться на том, что нас уже допустили к отборам. Они как пакостили, так и будут пакостить дальше.

Стоит ли серьезно относиться к таким заявлениям? Не знаю, это я несерьезно отношусь к этому, но найдутся и те, кто будут более серьезно относиться", — сказала Роднина.

Ирина Роднина

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает поведение норвежских чиновников "истерикой".

"Если решение принято, то вряд ли его отменят. Понимаете, у этих ребят начинается какая‑то новогодняя истерика на фоне всех этих заявлений, что нас допустили, ведь русские будут снова первыми, создадут серьезную конкуренцию. Для некоторых стран принципиально, чтобы нас не было, потому что таким образом им достанется больше медалей. Но это все чиновники, потому что спортсмены мыслят немного иначе. Чиновник — это чиновник, который всегда будет пытаться создать хорошие условия для спортсмена", — цитирует Журову "Матч ТВ".

Светлана Журова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что ISU не является "частной лавочкой" Норвегии и не пойдет на новые санкции против РФ.

"Я никогда не видела норвежских фигуристов и не слышала о них. А оказывается, что у них есть руководители. Фигуристов нет, а руководители есть. Вот так бывает. Я надеюсь, что им не удастся повлиять на позицию Международного союза конькобежцев. Потому что международная федерация — это не частная лавочка федерации из Норвегии, а организация, которая отвечает за развитие фигурного катания в мире. А без российских фигуристов развития не получается.

Международный союз конькобежцев хорошо понимает, почему он хочет нас видеть на международных соревнованиях и дает разрешение на участие в отборе к Олимпийским играм в Италии. Потому что на протяжении десятилетий мы всегда занимали ведущие места во всех видах спорта", — цитирует Тарасову Р-Спорт.

Татьяна Тарасова

Ранее сообщалось, что украинский журналист Дмитрий Гордон и Роднина устроили перепалку в сети. Советская фигуристка поддерживает президента РФ Владимира Путина, хотя много лет прожила в США.